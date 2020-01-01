Токеномика Realy (REAL) Откройте для себя ключевую информацию о Realy (REAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Realy (REAL) Realy Metaverse — это первая метавселенная Live-to-Early на Солане. Realy Metaverse, разрабатываемая на Unreal Engine, будет виртуальным городом в небе с графикой 3A. Realy фокусируется на уличной культуре, объединяя в Metaverse имена реальных мировых брендов, включая модные бренды, художников-граффити, бренды шикарных игрушек, рэперов и бренды скейтбордов. Официальный сайт: https://realy.pro/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/AD27ov5fVU2XzwsbvnFvb1JpCBaCB5dRXrczV9CqSVGb Купить REAL сейчас!

Токеномика и анализ цен Realy (REAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Realy (REAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 8,041 $ 8,041 $ 8,041 Исторический минимум: $ 0,003213767769723574 $ 0,003213767769723574 $ 0,003213767769723574 Текущая цена: $ 0,00367 $ 0,00367 $ 0,00367 Узнайте больше о цене Realy (REAL)

Токеномика Realy (REAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Realy (REAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов REAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов REAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REAL, изучите текущую цену REAL!

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