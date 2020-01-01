Токеномика Realy (REAL)

Токеномика Realy (REAL)

Откройте для себя ключевую информацию о Realy (REAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Realy (REAL)

Realy Metaverse — это первая метавселенная Live-to-Early на Солане. Realy Metaverse, разрабатываемая на Unreal Engine, будет виртуальным городом в небе с графикой 3A. Realy фокусируется на уличной культуре, объединяя в Metaverse имена реальных мировых брендов, включая модные бренды, художников-граффити, бренды шикарных игрушек, рэперов и бренды скейтбордов.

Официальный сайт:
https://realy.pro/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/AD27ov5fVU2XzwsbvnFvb1JpCBaCB5dRXrczV9CqSVGb

Токеномика и анализ цен Realy (REAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Realy (REAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 8,041
$ 8,041$ 8,041
Исторический минимум:
$ 0,003213767769723574
$ 0,003213767769723574$ 0,003213767769723574
Текущая цена:
$ 0,00367
$ 0,00367$ 0,00367

Токеномика Realy (REAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Realy (REAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов REAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов REAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой REAL, изучите текущую цену REAL!

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История цены Realy (REAL)

Анализ истории цены REAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.