Токеномика Qtum (QTUM) Откройте для себя ключевую информацию о Qtum (QTUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Qtum (QTUM) Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances. Официальный сайт: https://qtum.org/ Whitepaper: https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://qtum.info/ Купить QTUM сейчас!

Токеномика и анализ цен Qtum (QTUM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qtum (QTUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 206,97M $ 206,97M $ 206,97M Общее предложение: $ 107,82M $ 107,82M $ 107,82M Оборотное предложение: $ 105,71M $ 105,71M $ 105,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 211,12M $ 211,12M $ 211,12M Исторический максимум: $ 35,329 $ 35,329 $ 35,329 Исторический минимум: $ 0,770017723731 $ 0,770017723731 $ 0,770017723731 Текущая цена: $ 1,958 $ 1,958 $ 1,958 Узнайте больше о цене Qtum (QTUM)

Токеномика Qtum (QTUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Qtum (QTUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов QTUM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов QTUM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTUM, изучите текущую цену QTUM!

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