Токеномика Qtum (QTUM)

Токеномика Qtum (QTUM)

Откройте для себя ключевую информацию о Qtum (QTUM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Qtum (QTUM)

Designed with stability, modularity, and interoperability in mind, Qtum is the foremost toolkit for building trusted decentralized applications, suited for real-world, business oriented use cases. Its hybrid nature, in combination with a first-of-its-kind PoS consensus protocol, allows Qtum applications to be compatible with major blockchain ecosystems while providing native support for mobile devices and IoT appliances.

Официальный сайт:
https://qtum.org/
Whitepaper:
https://qtumorg.s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/Qtum_New_Whitepaper_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://qtum.info/

Токеномика и анализ цен Qtum (QTUM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Qtum (QTUM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 206,97M
$ 206,97M$ 206,97M
Общее предложение:
$ 107,82M
$ 107,82M$ 107,82M
Оборотное предложение:
$ 105,71M
$ 105,71M$ 105,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 211,12M
$ 211,12M$ 211,12M
Исторический максимум:
$ 35,329
$ 35,329$ 35,329
Исторический минимум:
$ 0,770017723731
$ 0,770017723731$ 0,770017723731
Текущая цена:
$ 1,958
$ 1,958$ 1,958

Токеномика Qtum (QTUM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Qtum (QTUM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов QTUM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов QTUM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой QTUM, изучите текущую цену QTUM!

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История цены Qtum (QTUM)

Анализ истории цены QTUM помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.