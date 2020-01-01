Токеномика FC Porto Fan Token (PORTO) Откройте для себя ключевую информацию о FC Porto Fan Token (PORTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о FC Porto Fan Token (PORTO) FC Porto Fan Token (PORTO) - это фан-токен в сети BEP-20. PORTO предназначен для вознаграждения болельщиков ФК «Порто», известной футбольной команды, выступающей в португальской Премьер-лиге. Официальный сайт: https://www.fcporto.pt/ Обозреватель блоков: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Купить PORTO сейчас!

Токеномика и анализ цен FC Porto Fan Token (PORTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене FC Porto Fan Token (PORTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,63M $ 8,63M $ 8,63M Общее предложение: $ 40,00M $ 40,00M $ 40,00M Оборотное предложение: $ 11,33M $ 11,33M $ 11,33M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,47M $ 30,47M $ 30,47M Исторический максимум: $ 2,505 $ 2,505 $ 2,505 Исторический минимум: $ 0,6970188925487788 $ 0,6970188925487788 $ 0,6970188925487788 Текущая цена: $ 0,7618 $ 0,7618 $ 0,7618 Узнайте больше о цене FC Porto Fan Token (PORTO)

Токеномика FC Porto Fan Token (PORTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики FC Porto Fan Token (PORTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов PORTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов PORTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PORTO, изучите текущую цену PORTO!

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