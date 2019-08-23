Токеномика Ontology Gas (ONG) Откройте для себя ключевую информацию о Ontology Gas (ONG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ontology Gas (ONG) ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network. Официальный сайт: https://ont.io/ Whitepaper: https://docs.ont.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.ont.io/ Купить ONG сейчас!

Токеномика и анализ цен Ontology Gas (ONG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ontology Gas (ONG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 69,51M $ 69,51M $ 69,51M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 417,22M $ 417,22M $ 417,22M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 166,60M $ 166,60M $ 166,60M Исторический максимум: $ 3,28194 $ 3,28194 $ 3,28194 Исторический минимум: $ 0,0393381415969 $ 0,0393381415969 $ 0,0393381415969 Текущая цена: $ 0,1666 $ 0,1666 $ 0,1666 Узнайте больше о цене Ontology Gas (ONG)

Токеномика Ontology Gas (ONG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ontology Gas (ONG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ONG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ONG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ONG, изучите текущую цену ONG!

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