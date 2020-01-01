Токеномика Nosana (NOS) Откройте для себя ключевую информацию о Nosana (NOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nosana (NOS) The Nosana Network will be the leading provider of decentralized CPU-based Dev(Ops) solutions, revolutionizing the development process of Metaverse projects. Официальный сайт: https://nosana.io Whitepaper: https://docs.nosana.io Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/nosXBVoaCTtYdLvKY6Csb4AC8JCdQKKAaWYtx2ZMoo7 Купить NOS сейчас!

Токеномика и анализ цен Nosana (NOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nosana (NOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,73M $ 27,73M $ 27,73M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 48,20M $ 48,20M $ 48,20M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 7,9474 $ 7,9474 $ 7,9474 Исторический минимум: $ 0,010607735410320299 $ 0,010607735410320299 $ 0,010607735410320299 Текущая цена: $ 0,57526 $ 0,57526 $ 0,57526 Узнайте больше о цене Nosana (NOS)

Токеномика Nosana (NOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nosana (NOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOS, изучите текущую цену NOS!

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