Токеномика Numeraire (NMR) Откройте для себя ключевую информацию о Numeraire (NMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Numeraire (NMR) Numeraire — это токен ERC20 Ethereum. Исходный код смарт-контракта Numeraire общедоступен. Смарт-контракт Ethereum предписывает, что число Numeraire никогда не будет отчеканено более 21 миллиона штук. Официальный сайт: https://numer.ai/ Whitepaper: https://numer.ai/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671 Купить NMR сейчас!

Токеномика и анализ цен Numeraire (NMR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Numeraire (NMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,23M $ 55,23M $ 55,23M Общее предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M Оборотное предложение: $ 7,54M $ 7,54M $ 7,54M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,63M $ 80,63M $ 80,63M Исторический максимум: $ 96,95 $ 96,95 $ 96,95 Исторический минимум: $ 1,92766 $ 1,92766 $ 1,92766 Текущая цена: $ 7,33 $ 7,33 $ 7,33 Узнайте больше о цене Numeraire (NMR)

Токеномика Numeraire (NMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Numeraire (NMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NMR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NMR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMR, изучите текущую цену NMR!

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