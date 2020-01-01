Токеномика Numeraire (NMR)

Токеномика Numeraire (NMR)

Откройте для себя ключевую информацию о Numeraire (NMR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Numeraire (NMR)

Numeraire — это токен ERC20 Ethereum. Исходный код смарт-контракта Numeraire общедоступен. Смарт-контракт Ethereum предписывает, что число Numeraire никогда не будет отчеканено более 21 миллиона штук.

Официальный сайт:
https://numer.ai/
Whitepaper:
https://numer.ai/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x1776e1F26f98b1A5dF9cD347953a26dd3Cb46671

Токеномика и анализ цен Numeraire (NMR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Numeraire (NMR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 55,23M
$ 55,23M$ 55,23M
Общее предложение:
$ 11,00M
$ 11,00M$ 11,00M
Оборотное предложение:
$ 7,54M
$ 7,54M$ 7,54M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 80,63M
$ 80,63M$ 80,63M
Исторический максимум:
$ 96,95
$ 96,95$ 96,95
Исторический минимум:
$ 1,92766
$ 1,92766$ 1,92766
Текущая цена:
$ 7,33
$ 7,33$ 7,33

Токеномика Numeraire (NMR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Numeraire (NMR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NMR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NMR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NMR, изучите текущую цену NMR!

Как купить NMR

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История цены Numeraire (NMR)

Анализ истории цены NMR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены NMR

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.