NEET (Not in Employment, Education, or Training – не занятый в сфере труда, образования или обучения) когда-то было ярлыком для тех, кто не участвовал в общественной жизни. В криптовалютной сфере это теперь означает бунт: отказ от работы с 9 до 5, насмешки над культурой суеты и приверженность черному юмору. Мемы, нигилизм и дегенеративная торговля как форма протеста – NEET – это гибкость.