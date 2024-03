2

Выберите способ покупки токенов NEAR Protocol, Near Coin (NEAR).

Нажмите на ссылку «Купить крипто» в левом верхнем углу навигации сайта MEXC, которая покажет доступные методы в вашем регионе.

Для более плавных транзакций вы можете сначала рассмотреть возможность покупки стейблкоина, такого как USDT, а затем использовать эту монету для покупки NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) на спотовом рынке.

А. Покупка с помощью кредитной/дебетовой карты

Если вы новый пользователь, это самый простой способ приобрести NEAR Protocol, Near Coin (NEAR). MEXC поддерживает карты Visa и MasterCard.

Покупайте NEAR Protocol, Near Coin (NEAR) напрямую у других пользователей с помощью Р2Р на MEXC. Мы предлагаем высококачественный сервис и поддержку по всему миру. Все ордера и транзакции защищены условным депонированием и MEXC.

Мгновенно пополните счет USDT через SEPA без комиссии и купите NEAR Protocol, Near Coin на споте.

MEXC предоставляет множество платежных услуг, включая Simplex, Banxa, Mercuryo и др. Вы получите лучшие предложения по покупке NEAR Protocol, Near Coin.