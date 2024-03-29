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Текущая цена Биткоина сегодня составляет $0 по сегодняшнему курсу (NEAR Protocol, Near Coin/USD), а рыночная капитализация составляет 0 USD. Объем торгов за 24 часа составляет 0.000 USD. Курс Биткоина к USD постоянно обновляется в режиме реального времени, отражая его последнюю динамику. За последние 24 часа курс Биткоина изменился на 0.00%. В настоящее время его оборотное предложение составляет 0.
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