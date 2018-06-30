MX
MX TOKEN (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе блокчейна Ethereum. Будучи собственным токеном MEXC, его основная цель — предоставить пользователям безопасный и стабильный торговый опыт и стать лидером отрасли. Держатели MX имеют право на ряд преимуществ на MEXC, таких как вознаграждения за удержание MX, голосование и получение подписок со скидкой, а также получение аирдропов за голосование по новым листингам.
Название криптовалютыMX
МестоNo.149
Рыночная капитализация$0.00
Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00
Доля рынка0.0001%
Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)11.10%
Оборотное предложение92,748,334
Макс. предложение1,000,000,000
Общее предложение416,185,834
Коэффициент обращения0.0927%
Дата выпуска2018-06-30 00:00:00
Цена, по которой актив был впервые выпущен0.0092 USDT
Исторический максимум5.85335603455073,2024-04-09
Наименьшая цена0.0420566690384,2019-11-25
Публичный блокчейнETH
ВведениеMX TOKEN (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе блокчейна Ethereum. Будучи собственным токеном MEXC, его основная цель — предоставить пользователям безопасный и стабильный торговый опыт и стать лидером отрасли. Держатели MX имеют право на ряд преимуществ на MEXC, таких как вознаграждения за удержание MX, голосование и получение подписок со скидкой, а также получение аирдропов за голосование по новым листингам.
Сектор
Соцсети
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