MX

MX TOKEN (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе блокчейна Ethereum. Будучи собственным токеном MEXC, его основная цель — предоставить пользователям безопасный и стабильный торговый опыт и стать лидером отрасли. Держатели MX имеют право на ряд преимуществ на MEXC, таких как вознаграждения за удержание MX, голосование и получение подписок со скидкой, а также получение аирдропов за голосование по новым листингам.

Название криптовалютыMX

МестоNo.149

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка0.0001%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)11.10%

Оборотное предложение92,748,334

Макс. предложение1,000,000,000

Общее предложение416,185,834

Коэффициент обращения0.0927%

Дата выпуска2018-06-30 00:00:00

Цена, по которой актив был впервые выпущен0.0092 USDT

Исторический максимум5.85335603455073,2024-04-09

Наименьшая цена0.0420566690384,2019-11-25

Публичный блокчейнETH

ВведениеMX TOKEN (MX) — это децентрализованный цифровой актив, разработанный платформой MEXC на основе блокчейна Ethereum. Будучи собственным токеном MEXC, его основная цель — предоставить пользователям безопасный и стабильный торговый опыт и стать лидером отрасли. Держатели MX имеют право на ряд преимуществ на MEXC, таких как вознаграждения за удержание MX, голосование и получение подписок со скидкой, а также получение аирдропов за голосование по новым листингам.

Сектор

Соцсети

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