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Топ токенов категории Экосистема Metis по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Metis. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,033.3
-0.02%
-1.93%
-0.64%
$ 7.45B
$ 2.11
2
Линк
Линк
LINK
$ 8.275
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,872.84
0.00%
-0.02%
-0.15%
$ 4.50B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.51B
$ 5.58M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08782
-0.59%
+0.63%
-4.40%
$ 815.90M
$ 3.87M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2.514
+0.12%
-1.26%
+3.62%
$ 18.85M
$ 23.59K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,840.31
-0.03%
-0.02%
+1.10%
$ 15.21M
$ 33.67K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.99052
+0.03%
-0.00%
-0.72%
$ 11.75M
$ 16.71K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.944918
0.00%
0.00%
-0.82%
$ 9.73M
$ 36.21K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.21
+0.83%
+0.01%
+0.83%
$ 5.59M
$ 2.22K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.2964
-0.34%
+4.00%
-6.50%
$ 4.11M
$ 198.72K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.997998
-0.08%
-0.00%
-0.20%
$ 2.47M
$ 78.21K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00922519
+0.01%
0.00%
+0.37%
$ 889.76K
$ 419.63
15
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00566082
0.00%
+0.00%
+0.35%
$ 637.39K
$ 232.20
16
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00016037
0.00%
-0.00%
+0.92%
$ 31.24K
$ 1.72
17
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2.52
0.00%
-0.01%
+3.70%
$ 26.87K
$ 8.08K
18
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.156642
0.00%
+0.00%
+3.93%
$ 23.50K
$ 4.07
19
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0.0038361
0.00%
--
+3.08%
$ 14.51K
$ 7.43

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Metis и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Metis представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $24.24B.
Какой токен из категории Экосистема Metis демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Metis, отслеживаемых на MEXC, ANON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 4.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Metis находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Экосистема Metis, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Metis относятся WBTC, LINK, AWETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Metis?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Metis составляет примерно $24.24B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Metis, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.