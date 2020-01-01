Токеномика Metis (METIS)

Токеномика Metis (METIS)

Откройте для себя ключевую информацию о Metis (METIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Metis (METIS)

Metis: Многосетевая экосистема, переосмысливающая децентрализованную инфраструктуру. Metis – это больше, чем 2 уровень – это многосетевая экосистема, работающая на основе революционного MetisSDK. Metis строит будущее децентрализованной инфраструктуры с двухсетевой архитектурой: Andromeda для безопасных dApp общего назначения и Hyperion для высокопроизводительного выполнения, оптимизированного для ИИ. Обе сети легко взаимодействуют друг с другом, позволяя разработчикам развертывать масштабируемые, эффективные и интеллектуальные Web3-приложения в таких секторах, как DeFi, игры, DEPIN и ИИ.

Официальный сайт:
https://www.metis.io
Whitepaper:
https://docs.metis.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e

Токеномика и анализ цен Metis (METIS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metis (METIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 95,76M
$ 95,76M$ 95,76M
Общее предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
Оборотное предложение:
$ 6,42M
$ 6,42M$ 6,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 149,10M
$ 149,10M$ 149,10M
Исторический максимум:
$ 323,04
$ 323,04$ 323,04
Исторический минимум:
$ 3,29299133
$ 3,29299133$ 3,29299133
Текущая цена:
$ 14,91
$ 14,91$ 14,91

Токеномика Metis (METIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Metis (METIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов METIS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов METIS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METIS, изучите текущую цену METIS!

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История цены Metis (METIS)

Анализ истории цены METIS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены METIS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.