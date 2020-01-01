Токеномика Metis (METIS) Откройте для себя ключевую информацию о Metis (METIS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Metis (METIS) Metis: Многосетевая экосистема, переосмысливающая децентрализованную инфраструктуру. Metis – это больше, чем 2 уровень – это многосетевая экосистема, работающая на основе революционного MetisSDK. Metis строит будущее децентрализованной инфраструктуры с двухсетевой архитектурой: Andromeda для безопасных dApp общего назначения и Hyperion для высокопроизводительного выполнения, оптимизированного для ИИ. Обе сети легко взаимодействуют друг с другом, позволяя разработчикам развертывать масштабируемые, эффективные и интеллектуальные Web3-приложения в таких секторах, как DeFi, игры, DEPIN и ИИ. Официальный сайт: https://www.metis.io Whitepaper: https://docs.metis.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9E32b13ce7f2E80A01932B42553652E053D6ed8e Купить METIS сейчас!

Токеномика и анализ цен Metis (METIS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Metis (METIS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 95,76M $ 95,76M $ 95,76M Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 6,42M $ 6,42M $ 6,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 149,10M $ 149,10M $ 149,10M Исторический максимум: $ 323,04 $ 323,04 $ 323,04 Исторический минимум: $ 3,29299133 $ 3,29299133 $ 3,29299133 Текущая цена: $ 14,91 $ 14,91 $ 14,91 Узнайте больше о цене Metis (METIS)

Токеномика Metis (METIS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Metis (METIS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов METIS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов METIS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой METIS, изучите текущую цену METIS!

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