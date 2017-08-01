Токеномика Loopring (LRC) Откройте для себя ключевую информацию о Loopring (LRC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Loopring (LRC) Loopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon. Официальный сайт: https://loopring.org Whitepaper: https://github.com/Loopring/protocols/blob/master/packages/loopring_v3/DESIGN.md Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HCTVFTzHL21a1dPzKxAUeWwqbE8QMUyvgChFDL4XYoi1 Купить LRC сейчас!

Токеномика и анализ цен Loopring (LRC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loopring (LRC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 102,79M $ 102,79M $ 102,79M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,37B $ 1,37B $ 1,37B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 3,8371 $ 3,8371 $ 3,8371 Исторический минимум: $ 0,019860698096 $ 0,019860698096 $ 0,019860698096 Текущая цена: $ 0,0752 $ 0,0752 $ 0,0752 Узнайте больше о цене Loopring (LRC)

Токеномика Loopring (LRC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Loopring (LRC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LRC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LRC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LRC, изучите текущую цену LRC!

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