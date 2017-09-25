Токеномика Kyber Network (KNC)

Токеномика Kyber Network (KNC)

Откройте для себя ключевую информацию о Kyber Network (KNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kyber Network (KNC)

“KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”.

Официальный сайт:
https://kyberswap.com/
Whitepaper:
https://docs.kyberswap.com/introduction
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202

Токеномика и анализ цен Kyber Network (KNC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyber Network (KNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 53,56M
$ 53,56M$ 53,56M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 187,29M
$ 187,29M$ 187,29M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 5,74
$ 5,74$ 5,74
Исторический минимум:
$ 0,25991972993251367
$ 0,25991972993251367$ 0,25991972993251367
Текущая цена:
$ 0,286
$ 0,286$ 0,286

Токеномика Kyber Network (KNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kyber Network (KNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KNC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KNC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNC, изучите текущую цену KNC!

Как купить KNC

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История цены Kyber Network (KNC)

Анализ истории цены KNC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KNC

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.