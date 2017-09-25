Токеномика Kyber Network (KNC) Откройте для себя ключевую информацию о Kyber Network (KNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kyber Network (KNC) “KyberNetwork”, an on-chain decentralized exchange providing several useful applications, including building a practical exchange and providing payment APIs for merchants and users to instantly convert tokens effortlessly and “trustlessly”. Официальный сайт: https://kyberswap.com/ Whitepaper: https://docs.kyberswap.com/introduction Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xdeFA4e8a7bcBA345F687a2f1456F5Edd9CE97202 Купить KNC сейчас!

Токеномика и анализ цен Kyber Network (KNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kyber Network (KNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 53,56M $ 53,56M $ 53,56M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 187,29M $ 187,29M $ 187,29M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 5,74 $ 5,74 $ 5,74 Исторический минимум: $ 0,25991972993251367 $ 0,25991972993251367 $ 0,25991972993251367 Текущая цена: $ 0,286 $ 0,286 $ 0,286 Узнайте больше о цене Kyber Network (KNC)

Токеномика Kyber Network (KNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kyber Network (KNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KNC, изучите текущую цену KNC!

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