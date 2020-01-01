Токеномика Katana Inu (KATA) Откройте для себя ключевую информацию о Katana Inu (KATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Katana Inu (KATA) Katana Inu — это метавселенная NFT-игра формата play2earn в интерактивном открытом мире. Все скины и оружие являются NFT. Проект, который фокусируется на внедрении криптоинноваций в играх и NFT с помощью своих прогрессивных игровых предложений с автоматическим стейкингом внутриигрового вознаграждения. Официальный сайт: https://katanainu.com/ Whitepaper: https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances Купить KATA сейчас!

Токеномика и анализ цен Katana Inu (KATA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Katana Inu (KATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,71M $ 5,71M $ 5,71M Общее предложение: $ 50,00B $ 50,00B $ 50,00B Оборотное предложение: $ 37,30B $ 37,30B $ 37,30B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 7,66M $ 7,66M $ 7,66M Исторический максимум: $ 0,0031 $ 0,0031 $ 0,0031 Исторический минимум: $ 0,000108333941103047 $ 0,000108333941103047 $ 0,000108333941103047 Текущая цена: $ 0,0001531 $ 0,0001531 $ 0,0001531 Узнайте больше о цене Katana Inu (KATA)

Токеномика Katana Inu (KATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Katana Inu (KATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KATA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KATA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KATA, изучите текущую цену KATA!

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