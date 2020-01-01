Токеномика Katana Inu (KATA)

Токеномика Katana Inu (KATA)

Откройте для себя ключевую информацию о Katana Inu (KATA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Katana Inu (KATA)

Katana Inu — это метавселенная NFT-игра формата play2earn в интерактивном открытом мире. Все скины и оружие являются NFT. Проект, который фокусируется на внедрении криптоинноваций в играх и NFT с помощью своих прогрессивных игровых предложений с автоматическим стейкингом внутриигрового вознаграждения.

Официальный сайт:
https://katanainu.com/
Whitepaper:
https://www.katanainu.com/assets/resources/katanainuwhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2e85ae1C47602f7927bCabc2Ff99C40aA222aE15#balances

Токеномика и анализ цен Katana Inu (KATA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Katana Inu (KATA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 5,71M
$ 5,71M$ 5,71M
Общее предложение:
$ 50,00B
$ 50,00B$ 50,00B
Оборотное предложение:
$ 37,30B
$ 37,30B$ 37,30B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 7,66M
$ 7,66M$ 7,66M
Исторический максимум:
$ 0,0031
$ 0,0031$ 0,0031
Исторический минимум:
$ 0,000108333941103047
$ 0,000108333941103047$ 0,000108333941103047
Текущая цена:
$ 0,0001531
$ 0,0001531$ 0,0001531

Токеномика Katana Inu (KATA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Katana Inu (KATA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KATA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KATA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KATA, изучите текущую цену KATA!

Как купить KATA

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История цены Katana Inu (KATA)

Анализ истории цены KATA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены KATA

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.