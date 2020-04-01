Токеномика JUST (JST) Откройте для себя ключевую информацию о JUST (JST), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JUST (JST) JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem. Официальный сайт: https://just.network/#/ Whitepaper: https://www.just.network/docs/white_paper_en.pdf Обозреватель блоков: https://tronscan.org/#/token20/TCFLL5dx5ZJdKnWuesXxi1VPwjLVmWZZy9 Купить JST сейчас!

Токеномика и анализ цен JUST (JST) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JUST (JST), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 335,91M $ 335,91M $ 335,91M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 9,90B $ 9,90B $ 9,90B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,198 $ 0,198 $ 0,198 Исторический минимум: $ 0,00476612780651 $ 0,00476612780651 $ 0,00476612780651 Текущая цена: $ 0,03393 $ 0,03393 $ 0,03393 Узнайте больше о цене JUST (JST)

Токеномика JUST (JST): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JUST (JST) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JST, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JST. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JST, изучите текущую цену JST!

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