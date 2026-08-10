Сегодняшняя цена Just a jacket

Текущая цена Just a jacket (JACKET) сегодня составляет ₽ 0,0001815 с изменением 43,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации JACKET на RUB составляет ₽ 0,0001815 за JACKET.

На данный момент Just a jacket занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- JACKET. В течение последних 24 часов, JACKET торговался в диапазоне от ₽ 0,0001774 (минимум) до ₽ 0,000342 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе JACKET изменился на -1,36% за последний час и на -90,67% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 57,55K.

Рыночная информация Just a jacket (JACKET)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 57,55K₽ 57,55K ₽ 57,55K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 181,50K₽ 181,50K ₽ 181,50K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Just a jacket составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 57,55K. Циркулируещее обращение JACKET составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 181,50K.