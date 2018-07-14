Токеномика IQ (IQ) Откройте для себя ключевую информацию о IQ (IQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о IQ (IQ) Токен IQ - это криптовалюта, призванная построить более разумное будущее с помощью искусственного интеллекта и технологии блокчейн. На токене IQ работает экосистема знаний, включающая такие приложения, как IQ.wiki, крупнейшая в мире криптовалютная и блокчейн-энциклопедия. В IQ.wiki интегрирован искусственный интеллект для решения задач, включая резюмирование wiki-статей. IQ - это токен DeFi и управления с нативным стейкингом через HiIQ. Токен управляется BrainDAO, которая также включает в себя сокровищницу цифровых активов BrainDAO. Официальный сайт: https://iqai.com/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9 Купить IQ сейчас!

Токеномика и анализ цен IQ (IQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене IQ (IQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,79M $ 74,79M $ 74,79M Общее предложение: $ 60,00B $ 60,00B $ 60,00B Оборотное предложение: $ 21,98B $ 21,98B $ 21,98B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 204,18M $ 204,18M $ 204,18M Исторический максимум: $ 0,04 $ 0,04 $ 0,04 Исторический минимум: $ 0,000624084526758 $ 0,000624084526758 $ 0,000624084526758 Текущая цена: $ 0,003403 $ 0,003403 $ 0,003403 Узнайте больше о цене IQ (IQ)

Токеномика IQ (IQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики IQ (IQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IQ, изучите текущую цену IQ!

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