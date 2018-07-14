Токеномика IQ (IQ)

Токеномика IQ (IQ)

Откройте для себя ключевую информацию о IQ (IQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о IQ (IQ)

Токен IQ - это криптовалюта, призванная построить более разумное будущее с помощью искусственного интеллекта и технологии блокчейн. На токене IQ работает экосистема знаний, включающая такие приложения, как IQ.wiki, крупнейшая в мире криптовалютная и блокчейн-энциклопедия. В IQ.wiki интегрирован искусственный интеллект для решения задач, включая резюмирование wiki-статей. IQ - это токен DeFi и управления с нативным стейкингом через HiIQ. Токен управляется BrainDAO, которая также включает в себя сокровищницу цифровых активов BrainDAO.

Официальный сайт:
https://iqai.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x579cea1889991f68acc35ff5c3dd0621ff29b0c9

Токеномика и анализ цен IQ (IQ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене IQ (IQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 74,79M
$ 74,79M$ 74,79M
Общее предложение:
$ 60,00B
$ 60,00B$ 60,00B
Оборотное предложение:
$ 21,98B
$ 21,98B$ 21,98B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 204,18M
$ 204,18M$ 204,18M
Исторический максимум:
$ 0,04
$ 0,04$ 0,04
Исторический минимум:
$ 0,000624084526758
$ 0,000624084526758$ 0,000624084526758
Текущая цена:
$ 0,003403
$ 0,003403$ 0,003403

Токеномика IQ (IQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики IQ (IQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов IQ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов IQ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IQ, изучите текущую цену IQ!

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История цены IQ (IQ)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.