Токеномика Fuse Network (FUSE) Откройте для себя ключевую информацию о Fuse Network (FUSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Fuse Network (FUSE) Сеть Fuse - это публичная книга без разрешений и без границ, предназначенная для легкой интеграции повседневных платежей. Он привязан к Ethereum с помощью моста, который позволяет любому токену свободно перемещаться между Ethereum и Fuse-цепочкой. Токен чеканится на Ethereum, а затем перемещается в цепочку Fuse, где он получает доступ к широкому спектру функций и бизнес-плагинов, которые воплощают его в жизнь. Официальный сайт: http://fuse.io Whitepaper: https://docs.fuse.io/ Обозреватель блоков: https://explorer.fuse.io/ Купить FUSE сейчас!

Токеномика и анализ цен Fuse Network (FUSE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuse Network (FUSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,17M $ 2,17M $ 2,17M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 219,88M $ 219,88M $ 219,88M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 2,185 $ 2,185 $ 2,185 Исторический минимум: $ 0,009772228928721993 $ 0,009772228928721993 $ 0,009772228928721993 Текущая цена: $ 0,00988 $ 0,00988 $ 0,00988 Узнайте больше о цене Fuse Network (FUSE)

Токеномика Fuse Network (FUSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fuse Network (FUSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUSE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUSE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUSE, изучите текущую цену FUSE!

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