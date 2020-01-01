Токеномика Fuse Network (FUSE)

Токеномика Fuse Network (FUSE)

Откройте для себя ключевую информацию о Fuse Network (FUSE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Fuse Network (FUSE)

Сеть Fuse - это публичная книга без разрешений и без границ, предназначенная для легкой интеграции повседневных платежей. Он привязан к Ethereum с помощью моста, который позволяет любому токену свободно перемещаться между Ethereum и Fuse-цепочкой. Токен чеканится на Ethereum, а затем перемещается в цепочку Fuse, где он получает доступ к широкому спектру функций и бизнес-плагинов, которые воплощают его в жизнь.

Официальный сайт:
http://fuse.io
Whitepaper:
https://docs.fuse.io/
Обозреватель блоков:
https://explorer.fuse.io/

Токеномика и анализ цен Fuse Network (FUSE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fuse Network (FUSE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,17M
$ 2,17M$ 2,17M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 219,88M
$ 219,88M$ 219,88M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 2,185
$ 2,185$ 2,185
Исторический минимум:
$ 0,009772228928721993
$ 0,009772228928721993$ 0,009772228928721993
Текущая цена:
$ 0,00988
$ 0,00988$ 0,00988

Токеномика Fuse Network (FUSE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fuse Network (FUSE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FUSE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FUSE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUSE, изучите текущую цену FUSE!

Как купить FUSE

Заинтересованы в добавлении Fuse Network (FUSE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FUSE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Fuse Network (FUSE)

Анализ истории цены FUSE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FUSE

Хотите узнать, куда может двигаться FUSE? Наша страница прогноза цены FUSE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.