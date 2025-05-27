Что такое Balance (EPT)

Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Balance доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Balance. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



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Balance Прогноз Цены

Прогнозирование цены криптовалюты включает в себя прогнозирование или спекуляцию на будущей стоимости криптовалют. Эти прогнозы направлены на предсказание потенциальной будущей стоимости конкретных криптовалют, таких как Balance, Bitcoin или Ethereum. Какова будет цена EPT в будущем? Сколько он будет стоить в 2026, 2027, 2028 и вплоть до 2050 года? Подробную информацию о прогнозах вы можете найти на нашей странице Прогноза цены Balance.

История цен Balance

Отслеживание траектории движения цены EPT дает ценное представление о ее прошлых результатах и помогает инвесторам понять факторы, влияющие на ее стоимость с течением времени. Понимание этих исторических закономерностей может дать ценный контекст для оценки потенциальной траектории EPT в будущем. Для получения подробной информации об истории цен перейдите на страницу Истории цен Balance.

Как купить Balance (EPT)

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EPT на местную валюту

1 EPT к VND ₫ 241,922835 1 EPT к AUD A$ 0,0145299 1 EPT к GBP ￡ 0,00688755 1 EPT к EUR € 0,00820845 1 EPT к USD $ 0,009435 1 EPT к MYR RM 0,03972135 1 EPT к TRY ₺ 0,3675876 1 EPT к JPY ¥ 1,34703495 1 EPT к RUB ₽ 0,75244125 1 EPT к INR ₹ 0,80508855 1 EPT к IDR Rp 152,17739805 1 EPT к PHP ₱ 0,5234538 1 EPT к EGP ￡E. 0,47014605 1 EPT к BRL R$ 0,0534021 1 EPT к CAD C$ 0,01292595 1 EPT к BDT ৳ 1,14946605 1 EPT к NGN ₦ 14,92871745 1 EPT к UAH ₴ 0,3923073 1 EPT к VES Bs 0,88689 1 EPT к PKR Rs 2,65699035 1 EPT к KZT ₸ 4,8039246 1 EPT к THB ฿ 0,3085245 1 EPT к TWD NT$ 0,28238955 1 EPT к AED د.إ 0,03462645 1 EPT к CHF Fr 0,0077367 1 EPT к HKD HK$ 0,07387605 1 EPT к MAD .د.م 0,08651895 1 EPT к MXN $ 0,1815294

Источники Balance

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Люди также спрашивают: Другие вопросы о Balance Какова цена Balance (EPT) сегодня? Текущая цена Balance (EPT) составляет 0,009435 USD . Какова рыночная капитализация Balance (EPT)? Текущая рыночная капитализация Balance составляет $ 23,05M USD . Она рассчитывается путем умножения текущего предложения EPT на его рыночную цену в реальном времени 0,009435 USD . Каково оборотное предложение Balance (EPT)? Текущее оборотное предложение Balance (EPT) составляет 2,44B USD . Какова была самая высокая цена Balance (EPT)? По состоянию на 2025-05-27 самая высокая цена Balance (EPT) составляет 0,0564 USD . Каков 24-часовой объем торгов Balance (EPT)? 24-часовой объем торгов Balance (EPT) составляет $ 2,54M USD . Вы можете найти больше торгуемых токенов на MEXC и проверить их 24-часовой объем торгов.

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