Токеномика Balance (EPT)

Токеномика Balance (EPT)

Откройте для себя ключевую информацию о Balance (EPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Balance (EPT)

Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей.

Официальный сайт:
https://balance.fun/
Whitepaper:
https://balancefun.gitbook.io/balance
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c

Токеномика и анализ цен Balance (EPT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balance (EPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,20M
$ 12,20M$ 12,20M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,57B
$ 2,57B$ 2,57B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 47,49M
$ 47,49M$ 47,49M
Исторический максимум:
$ 0,0564
$ 0,0564$ 0,0564
Исторический минимум:
$ 0,004044408900482886
$ 0,004044408900482886$ 0,004044408900482886
Текущая цена:
$ 0,004749
$ 0,004749$ 0,004749

Токеномика Balance (EPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Balance (EPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов EPT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов EPT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPT, изучите текущую цену EPT!

Как купить EPT

Заинтересованы в добавлении Balance (EPT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки EPT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Balance (EPT)

Анализ истории цены EPT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены EPT

Хотите узнать, куда может двигаться EPT? Наша страница прогноза цены EPT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.