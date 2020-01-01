Токеномика Balance (EPT) Откройте для себя ключевую информацию о Balance (EPT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Balance (EPT) Balance – это протокол нового поколения ИИ+Web3 для социальных и игровых сетей, разработанный компанией Epal Labs и объединяющий ИИ-агентов, технологию блокчейн и децентрализованные приложения. Объединяя ИИ-агентов (интеллектуальных, адаптивных цифровых компаньонов) с ключевыми нодами, которые управляют сетью и обеспечивают ее безопасность, Balance позволяет создать высокоинтерактивную децентрализованную экосистему для развлечений, продуктивности и других целей. Официальный сайт: https://balance.fun/ Whitepaper: https://balancefun.gitbook.io/balance Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x3dc8e2d80b6215a1bccae4d38715c3520581e77c Купить EPT сейчас!

Токеномика и анализ цен Balance (EPT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Balance (EPT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,20M $ 12,20M $ 12,20M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,57B $ 2,57B $ 2,57B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 47,49M $ 47,49M $ 47,49M Исторический максимум: $ 0,0564 $ 0,0564 $ 0,0564 Исторический минимум: $ 0,004044408900482886 $ 0,004044408900482886 $ 0,004044408900482886 Текущая цена: $ 0,004749 $ 0,004749 $ 0,004749 Узнайте больше о цене Balance (EPT)

Токеномика Balance (EPT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Balance (EPT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов EPT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов EPT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой EPT, изучите текущую цену EPT!

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