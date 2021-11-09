Токеномика ENS (ENS) Откройте для себя ключевую информацию о ENS (ENS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ENS (ENS) The Ethereum Name Service (ENS) is a distributed, open, and extensible naming system based on the Ethereum blockchain. Официальный сайт: https://ens.domains/ Whitepaper: https://docs.ens.domains/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/CLQsDGoGibdNPnVCFp8BAsN2unvyvb41Jd5USYwAnzAg Купить ENS сейчас!

Токеномика и анализ цен ENS (ENS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ENS (ENS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 682,20M $ 682,20M $ 682,20M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 36,48M $ 36,48M $ 36,48M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 85,88 $ 85,88 $ 85,88 Исторический минимум: $ 6,695156653769259 $ 6,695156653769259 $ 6,695156653769259 Текущая цена: $ 18,7 $ 18,7 $ 18,7 Узнайте больше о цене ENS (ENS)

Токеномика ENS (ENS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ENS (ENS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ENS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ENS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ENS, изучите текущую цену ENS!

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