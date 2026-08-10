Текущее общее настроение на рынке DOOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатора Заключение модели Пропорция/Порог Краткий обзор KDJ Крест смерти K < D Краткосрочная динамика снижается, температура падает. StochRSI < 20 Зона перепроданности Краткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока. Точка пивот S1 ≤ Цена < Пивот Между S1-Пивот Чуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении. Группа МА 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно. MACD Крест смерти DIF < DEA Наблюдается медвежий момент. BOLL (20,2) Нижняя ≤ Цена ≤ Средняя Между нижней и средней полосой Относительно слабый, но не слишком слабый. RSI (14) Нейтрально 30‑70 В пределах нормы, еще есть запас. Группа EMA 3-4 Покупка 40–60% нейтрально МА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DOOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 7,79E-4; текущая цена — 6,74E-4, что находится в слабой зоне между уровнем S1 и центральным уровнем. Цена остаётся выше поддержки S1 на уровне 6,39E-4 и не пробила нижний ключевой уровень S2 — 5,55E-4, что сохраняет общую структуру низкочастотных колебаний. Средние скользящие MA и EMA формируют сигнал к покупке, при этом наблюдается дивергенция с верхним сопротивлением, указанным системой уровней. Рынок находится в состоянии конвергенции перед выбором направления движения. Индикатор MACD зафиксировал «мертвый перекрёст», что свидетельствует о смещении краткосрочной динамики в пользу медвежьего тренда. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что отражает временный баланс сил между быками и медведями и отсутствие явного импульса для одностороннего прорыва. Значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, а волатильность остаётся в пределах стандартной полосы Боллинджера. Распределение импульсов характеризуется разрозненностью, а сигналы быстрых и медленных индикаторов находятся на разных уровнях, не образуя чёткой согласованной картины. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 6,39E-4, что составляет примерно 5,2% от текущей цены. Вверху первичным сопротивлением выступает центральный уровень 7,79E-4, удалённый от текущей цены примерно на 15,6%, формируя основную зону сопротивления. Дальний уровень поддержки — S2 на отметке 5,55E-4, тогда как цель роста — уровень R1 на отметке 8,63E-4. В настоящее время цена удерживается между ближайшей поддержкой и центральным сопротивлением, что ограничивает пространство для значительных колебаний.

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