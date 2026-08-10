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Текущая цена Doom сегодня составляет 0,000488 RUB. Рыночная капитализация DOOM составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен DOOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Doom сегодня составляет 0,000488 RUB. Рыночная капитализация DOOM составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен DOOM в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Doom Курс (DOOM)

Текущая цена 1 DOOM в RUB:

₽0,04036736
₽0,04036736₽0,04036736
-21,66%1D
RUB
График цены Doom (DOOM) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 17:54:10 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Doom

Текущая цена Doom (DOOM) сегодня составляет ₽ 0,000488 с изменением 21,66% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации DOOM на RUB составляет ₽ 0,000488 за DOOM.

На данный момент Doom занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- DOOM. В течение последних 24 часов, DOOM торговался в диапазоне от ₽ 0,0004281 (минимум) до ₽ 0,000775 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе DOOM изменился на +7,72% за последний час и на -51,20% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 77,86K.

Рыночная информация Doom (DOOM)

--
----

₽ 77,86K
₽ 77,86K₽ 77,86K

₽ 473,41K
₽ 473,41K₽ 473,41K

--
----

970 100 000
970 100 000 970 100 000

SOL

Текущая рыночная капитализация Doom составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 77,86K. Циркулируещее обращение DOOM составляет --, а общее предложение – 970100000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 473,41K.

История цен Doom в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0004281
₽ 0,0004281₽ 0,0004281
Мин 24Ч
₽ 0,000775
₽ 0,000775₽ 0,000775
Макс 24Ч

₽ 0,0004281
₽ 0,0004281₽ 0,0004281

₽ 0,000775
₽ 0,000775₽ 0,000775

--
----

--
----

+7,72%

-21,66%

-51,20%

-51,20%

История цен Doom (DOOM) в RUB

Отслеживайте изменения цены Doom за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,011161055-21,66%
30 дней₽ -0,000512-51,20%
60 дней₽ -0,000512-51,20%
90 дней₽ -0,000512-51,20%
Изменение цены Doom сегодня

Сегодня для DOOM зафиксировано изменение ₽ -0,011161055 (-21,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Doom за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,000512 (-51,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Doom за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DOOM изменился на ₽ -0,000512 (-51,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Doom за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,000512 (-51,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Doom (DOOM)?

Просмотеть страницу истории цен Doom.

Анализ по Doom

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Doom, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Doom: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке DOOM: Медвежье, бычье 45% | медвежье 55%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJКрест смертиK < DКраткосрочная динамика снижается, температура падает.
StochRSI< 20Зона перепроданностиКраткосрочное падение слишком быстрое, следите за возможностью отскока.
Точка пивотS1 ≤ Цена < ПивотМежду S1-ПивотЧуть левее центрального пивота, в умеренно низком положении.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDКрест смертиDIF < DEAНаблюдается медвежий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

DOOM_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется ниже центрального уровня 7,79E-4; текущая цена — 6,74E-4, что находится в слабой зоне между уровнем S1 и центральным уровнем. Цена остаётся выше поддержки S1 на уровне 6,39E-4 и не пробила нижний ключевой уровень S2 — 5,55E-4, что сохраняет общую структуру низкочастотных колебаний. Средние скользящие MA и EMA формируют сигнал к покупке, при этом наблюдается дивергенция с верхним сопротивлением, указанным системой уровней. Рынок находится в состоянии конвергенции перед выбором направления движения. Индикатор MACD зафиксировал «мертвый перекрёст», что свидетельствует о смещении краткосрочной динамики в пользу медвежьего тренда. Показатель RSI находится в нейтральной зоне, что отражает временный баланс сил между быками и медведями и отсутствие явного импульса для одностороннего прорыва. Значения KDJ и StochRSI не достигают экстремальных уровней перекупленности или перепроданности, а волатильность остаётся в пределах стандартной полосы Боллинджера. Распределение импульсов характеризуется разрозненностью, а сигналы быстрых и медленных индикаторов находятся на разных уровнях, не образуя чёткой согласованной картины. Ближайший ключевой уровень поддержки — S1 на отметке 6,39E-4, что составляет примерно 5,2% от текущей цены. Вверху первичным сопротивлением выступает центральный уровень 7,79E-4, удалённый от текущей цены примерно на 15,6%, формируя основную зону сопротивления. Дальний уровень поддержки — S2 на отметке 5,55E-4, тогда как цель роста — уровень R1 на отметке 8,63E-4. В настоящее время цена удерживается между ближайшей поддержкой и центральным сопротивлением, что ограничивает пространство для значительных колебаний.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Doom

Прогноз цены Doom (DOOM) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DOOM в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Doom (DOOM) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Doom потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Doom достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены DOOM, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Doom».

Как купить и инвестировать Doom в Россия

Готовы приступить к работе с Doom? Покупка DOOM на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Doom. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Doom (DOOM).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Doom будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Doom (DOOM)

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Что такое Doom (DOOM)

DOOM – это мемкоин.

Источники Doom

Для более глубокого понимания Doom рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Doom
Обозреватель блоков

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BONK.fun EcosystemMemeSolana Ecosystem

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Страница обновлена: 2026-08-10 17:54:10 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Doom (DOOM)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Doom

DOOM USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Doom (DOOM) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Doom в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DOOM/USD1
₽0,0380512
₽0,0380512₽0,0380512
-26,75%
100.30M (USDT)
DOOM/USDT
₽0,03838208
₽0,03838208₽0,03838208
-25,52%
148.16M (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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