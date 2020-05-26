Токеномика DEAPcoin (DEP) Откройте для себя ключевую информацию о DEAPcoin (DEP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DEAPcoin (DEP) PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Официальный сайт: https://dea.sg/ Whitepaper: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Купить DEP сейчас!

Токеномика и анализ цен DEAPcoin (DEP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEAPcoin (DEP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 39,84M $ 39,84M $ 39,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 29,54B $ 29,54B $ 29,54B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,03312 $ 0,03312 $ 0,03312 Исторический минимум: $ 0,000693517636480543 $ 0,000693517636480543 $ 0,000693517636480543 Текущая цена: $ 0,0013485 $ 0,0013485 $ 0,0013485 Узнайте больше о цене DEAPcoin (DEP)

Токеномика DEAPcoin (DEP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEAPcoin (DEP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEP, изучите текущую цену DEP!

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