Токеномика Core DAO (CORE) Откройте для себя ключевую информацию о Core DAO (CORE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Core DAO (CORE) Core — это цепочка L1, совместимая с EVM. Он защищен новым механизмом консенсуса под названием «Satoshi Plus», который защищает сеть, используя комбинацию делегированного хэша майнинга BTC и делегированного доказательства доли. Core обеспечивает возможность компоновки цепочки EVM с децентрализацией и безопасностью Биткойн. Решение трилеммы блокчейна. Официальный сайт: https://www.coredao.org/ Whitepaper: https://docs.coredao.org/core-white-paper-v1.0.5/ Обозреватель блоков: https://scan.coredao.org/ Купить CORE сейчас!

Токеномика и анализ цен Core DAO (CORE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Core DAO (CORE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 520,48M $ 520,48M $ 520,48M Общее предложение: $ 2,10B $ 2,10B $ 2,10B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,09B $ 1,09B $ 1,09B Исторический максимум: $ 30,003 $ 30,003 $ 30,003 Исторический минимум: $ 0,34324412364907425 $ 0,34324412364907425 $ 0,34324412364907425 Текущая цена: $ 0,5181 $ 0,5181 $ 0,5181 Узнайте больше о цене Core DAO (CORE)

Токеномика Core DAO (CORE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Core DAO (CORE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CORE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CORE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CORE, изучите текущую цену CORE!

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