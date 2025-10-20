Текущая цена CHIPS Protocol сегодня составляет 0.0002777 USD. Следите за обновлениями цены CHIPS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHIPS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена CHIPS Protocol сегодня составляет 0.0002777 USD. Следите за обновлениями цены CHIPS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CHIPS прямо сейчас на MEXC.

CHIPS Protocol Курс (CHIPS)

Текущая цена 1 CHIPS в USD:

$0,0002762
+6,72%1D
USD
График цены CHIPS Protocol (CHIPS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 16:41:28 (UTC+8)

Информация о ценах CHIPS Protocol (CHIPS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0002449
Мин 24Ч
$ 0,0002777
Макс 24Ч

$ 0,0002449
$ 0,0002777
--
--
+13,39%

+6,72%

-42,10%

-42,10%

Текущая цена CHIPS Protocol (CHIPS) составляет $ 0,0002777. За последние 24 часа CHIPS торговался в диапазоне от $ 0,0002449 до $ 0,0002777, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CHIPS за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, CHIPS изменился на +13,39% за последний час, на +6,72% за 24 часа и на -42,10% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация CHIPS Protocol (CHIPS)

--
$ 64,39
$ 277,70K
--
1 000 000 000
BSC

Текущая рыночная капитализация CHIPS Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 64,39. Циркулируещее обращение CHIPS составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 277,70K.

История цен CHIPS Protocol (CHIPS) в USD

Отслеживайте изменения цены CHIPS Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,000017392+6,72%
30 дней$ -0,0001523-35,42%
60 дней$ -0,0005023-64,40%
90 дней$ -0,0057223-95,38%
Изменение цены CHIPS Protocol сегодня

Сегодня для CHIPS зафиксировано изменение $ +0,000017392 (+6,72%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены CHIPS Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,0001523 (-35,42%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены CHIPS Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CHIPS изменился на $ -0,0005023 (-64,40%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены CHIPS Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,0057223 (-95,38%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены CHIPS Protocol (CHIPS)?

Просмотеть страницу истории цен CHIPS Protocol.

Что такое CHIPS Protocol (CHIPS)

CHIPS – это блокчейн 1 уровня (L1) для создания как отдельных игр с доказуемой честностью, так и полноценных iGaming-платформ без необходимости использования традиционной банковской инфраструктуры.

CHIPS Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в CHIPS Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CHIPS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о CHIPS Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки CHIPS Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены CHIPS Protocol (USD)

Сколько будет стоить CHIPS Protocol (CHIPS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов CHIPS Protocol (CHIPS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для CHIPS Protocol.

Проверьте прогноз цены CHIPS Protocol!

Токеномика CHIPS Protocol (CHIPS)

Понимание токеномики CHIPS Protocol (CHIPS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CHIPS прямо сейчас!

Как купить CHIPS Protocol (CHIPS)

Ищете как купить CHIPS Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести CHIPS Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CHIPS на местную валюту

Источники CHIPS Protocol

Для более глубокого понимания CHIPS Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт CHIPS Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CHIPS Protocol

Сколько стоит CHIPS Protocol (CHIPS) на сегодня?
Актуальная цена CHIPS в USD – 0,0002777 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CHIPS в USD?
Текущая цена CHIPS в USD составляет $ 0,0002777. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация CHIPS Protocol?
Рыночная капитализация CHIPS составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CHIPS?
Циркулирующее предложение CHIPS составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CHIPS?
CHIPS достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена CHIPS за все время (ATL)?
CHIPS достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов CHIPS?
Объем торгов за последние 24 часа для CHIPS составляет $ 64,39 USD.
Вырастет ли CHIPS в цене в этом году?
CHIPS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CHIPS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии CHIPS Protocol (CHIPS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

