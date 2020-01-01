Токеномика PancakeSwap (CAKE) Откройте для себя ключевую информацию о PancakeSwap (CAKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о PancakeSwap (CAKE) PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity. Официальный сайт: https://pancakeswap.finance/ Whitepaper: https://docs.pancakeswap.finance/developers Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x0e09fabb73bd3ade0a17ecc321fd13a19e81ce82 Купить CAKE сейчас!

Токеномика и анализ цен PancakeSwap (CAKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене PancakeSwap (CAKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 738,85M $ 738,85M $ 738,85M Общее предложение: $ 450,00M $ 450,00M $ 450,00M Оборотное предложение: $ 321,10M $ 321,10M $ 321,10M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Исторический максимум: $ 44,137 $ 44,137 $ 44,137 Исторический минимум: $ 0,00023177 $ 0,00023177 $ 0,00023177 Текущая цена: $ 2,301 $ 2,301 $ 2,301 Узнайте больше о цене PancakeSwap (CAKE)

Токеномика PancakeSwap (CAKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики PancakeSwap (CAKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CAKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CAKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CAKE, изучите текущую цену CAKE!

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