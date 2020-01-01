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Топ токенов категории Форк Bitcoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Форк Bitcoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 213,6
-%0,14
-%1,34
-%0,33
$ 4,28B
$ 2,55K
2
BitcoinSV
BitcoinSV
BSV
$ 14,34
+%0,07
-%4,59
+%11,07
$ 287,61M
$ 4,56K
3
XEC
XEC
XEC
$ 0,00000678
-%0,10
-%0,48
+%3,54
$ 135,87M
$ 15,14B
4
Bitcoin Gold
Bitcoin Gold
BTG
$ 0,233797
%0,00
--
+%0,01
$ 4,09M
$ 58,98
5
Shaicoin
Shaicoin
SHA
$ 0,02834305
%0,00
-%0,07
+%12,00
$ 119,82K
$ 36,05

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Форк Bitcoin и почему они так популярны?
Токены категории Форк Bitcoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 5 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $4.71B.
Какой токен из категории Форк Bitcoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Форк Bitcoin, отслеживаемых на MEXC, BTG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.00% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Форк Bitcoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 5 токенов категории Форк Bitcoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Форк Bitcoin относятся BCH, BSV, XEC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Форк Bitcoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Форк Bitcoin составляет примерно $4.71B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Форк Bitcoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.