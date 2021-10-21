Токеномика Bifrost (BNC) Откройте для себя ключевую информацию о Bifrost (BNC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Bifrost (BNC) Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Официальный сайт: https://bifrost.io Whitepaper: https://docs.bifrost.io Обозреватель блоков: https://bifrost.subscan.io/ Купить BNC сейчас!

Токеномика и анализ цен Bifrost (BNC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Bifrost (BNC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,20M $ 5,20M $ 5,20M Общее предложение: $ 80,00M $ 80,00M $ 80,00M Оборотное предложение: $ 44,69M $ 44,69M $ 44,69M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,32M $ 9,32M $ 9,32M Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,11647 $ 0,11647 $ 0,11647 Узнайте больше о цене Bifrost (BNC)

Токеномика Bifrost (BNC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Bifrost (BNC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BNC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BNC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BNC, изучите текущую цену BNC!

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