Токеномика Biometric Financial (BIOFI) Откройте для себя ключевую информацию о Biometric Financial (BIOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Biometric Financial (BIOFI) Экосистема BioFi использует биометрическую безопасность для предоставления децентрализованных финансовых продуктов и услуг, основанных на блокчейне. BioFi устраняет опасения многих людей по поводу защиты их личных данных и защиты от использования мошенниками. Официальный сайт: https://biometricfinancial.org/home/ Whitepaper: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Купить BIOFI сейчас!

Токеномика и анализ цен Biometric Financial (BIOFI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biometric Financial (BIOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 442,71K $ 442,71K $ 442,71K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 3,91B $ 3,91B $ 3,91B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,13M $ 1,13M $ 1,13M Исторический максимум: $ 0,031 $ 0,031 $ 0,031 Исторический минимум: $ 0,000118735329781773 $ 0,000118735329781773 $ 0,000118735329781773 Текущая цена: $ 0,0001131 $ 0,0001131 $ 0,0001131 Узнайте больше о цене Biometric Financial (BIOFI)

Токеномика Biometric Financial (BIOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Biometric Financial (BIOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BIOFI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BIOFI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIOFI, изучите текущую цену BIOFI!

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