Токеномика Biometric Financial (BIOFI)

Токеномика Biometric Financial (BIOFI)

Откройте для себя ключевую информацию о Biometric Financial (BIOFI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Biometric Financial (BIOFI)

Экосистема BioFi использует биометрическую безопасность для предоставления децентрализованных финансовых продуктов и услуг, основанных на блокчейне. BioFi устраняет опасения многих людей по поводу защиты их личных данных и защиты от использования мошенниками.

Официальный сайт:
https://biometricfinancial.org/home/
Whitepaper:
https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753

Токеномика и анализ цен Biometric Financial (BIOFI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Biometric Financial (BIOFI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 442,71K
$ 442,71K$ 442,71K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 3,91B
$ 3,91B$ 3,91B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,13M
$ 1,13M$ 1,13M
Исторический максимум:
$ 0,031
$ 0,031$ 0,031
Исторический минимум:
$ 0,000118735329781773
$ 0,000118735329781773$ 0,000118735329781773
Текущая цена:
$ 0,0001131
$ 0,0001131$ 0,0001131

Токеномика Biometric Financial (BIOFI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Biometric Financial (BIOFI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BIOFI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BIOFI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BIOFI, изучите текущую цену BIOFI!

Как купить BIOFI

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История цены Biometric Financial (BIOFI)

Анализ истории цены BIOFI помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.