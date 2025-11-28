Что такое BAS

Токеномика и анализ цен BAS (BAS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAS (BAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 12,28M $ 12,28M $ 12,28M Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 49,10M $ 49,10M $ 49,10M Исторический максимум: $ 0,170182 $ 0,170182 $ 0,170182 Исторический минимум: $ 0,004194192410779678 $ 0,004194192410779678 $ 0,004194192410779678 Текущая цена: $ 0,00491 $ 0,00491 $ 0,00491 Узнайте больше о цене BAS (BAS) Купить BAS сейчас!

Информация о BAS (BAS) BAS – это нативный уровень верификации и репутации BNB Chain, обеспечивающий ончейн KYC, идентификацию и подтверждение активов для RWA, DeFi и запуска токенов для масштабируемости экосистемы Binance и соответствия требованиям. Официальный сайт: https://www.bnbattest.io/ Whitepaper: https://doc.bascan.io/ Обозреватель блоков: https://bascan.io/

Токеномика BAS (BAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики BAS (BAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAS, изучите текущую цену BAS!

Как купить BAS Заинтересованы в добавлении BAS (BAS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BAS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить BAS на MEXC прямо сейчас! История цены BAS (BAS) Анализ истории цены BAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BAS прямо сейчас! Прогноз цены BAS Хотите узнать, куда может двигаться BAS? Наша страница прогноза цены BAS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BAS прямо сейчас!

