Токеномика BAS (BAS)

Токеномика BAS (BAS)

Откройте для себя ключевую информацию о BAS (BAS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:31:12 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен BAS (BAS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене BAS (BAS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 12,28M
$ 12,28M$ 12,28M
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 49,10M
$ 49,10M$ 49,10M
Исторический максимум:
$ 0,170182
$ 0,170182$ 0,170182
Исторический минимум:
$ 0,004194192410779678
$ 0,004194192410779678$ 0,004194192410779678
Текущая цена:
$ 0,00491
$ 0,00491$ 0,00491

Информация о BAS (BAS)

BAS – это нативный уровень верификации и репутации BNB Chain, обеспечивающий ончейн KYC, идентификацию и подтверждение активов для RWA, DeFi и запуска токенов для масштабируемости экосистемы Binance и соответствия требованиям.

Официальный сайт:
https://www.bnbattest.io/
Whitepaper:
https://doc.bascan.io/
Обозреватель блоков:
https://bascan.io/

Токеномика BAS (BAS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики BAS (BAS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAS, изучите текущую цену BAS!

Как купить BAS

Заинтересованы в добавлении BAS (BAS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BAS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены BAS (BAS)

Анализ истории цены BAS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BAS

Хотите узнать, куда может двигаться BAS? Наша страница прогноза цены BAS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»