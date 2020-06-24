Токеномика balancer (BAL)

Токеномика balancer (BAL)

Откройте для себя ключевую информацию о balancer (BAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о balancer (BAL)

Balancer — это некастодиальный портфельный менеджер, поставщик ликвидности и датчик цен. Для получения дополнительной информации о проекте посетите его официальный сайт выше.

Официальный сайт:
https://balancer.fi/
Whitepaper:
https://docs.balancer.fi/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D

Токеномика и анализ цен balancer (BAL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене balancer (BAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 63,20M
$ 63,20M$ 63,20M
Общее предложение:
$ 96,15M
$ 96,15M$ 96,15M
Оборотное предложение:
$ 64,13M
$ 64,13M$ 64,13M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 94,76M
$ 94,76M$ 94,76M
Исторический максимум:
$ 74,82807
$ 74,82807$ 74,82807
Исторический минимум:
$ 0,7530492732247144
$ 0,7530492732247144$ 0,7530492732247144
Текущая цена:
$ 0,9855
$ 0,9855$ 0,9855

Токеномика balancer (BAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики balancer (BAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BAL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BAL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAL, изучите текущую цену BAL!

Как купить BAL

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История цены balancer (BAL)

Анализ истории цены BAL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BAL

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.