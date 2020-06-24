Токеномика balancer (BAL) Откройте для себя ключевую информацию о balancer (BAL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о balancer (BAL) Balancer — это некастодиальный портфельный менеджер, поставщик ликвидности и датчик цен. Для получения дополнительной информации о проекте посетите его официальный сайт выше. Официальный сайт: https://balancer.fi/ Whitepaper: https://docs.balancer.fi/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xba100000625a3754423978a60c9317c58a424e3D Купить BAL сейчас!

Токеномика и анализ цен balancer (BAL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене balancer (BAL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 63,20M $ 63,20M $ 63,20M Общее предложение: $ 96,15M $ 96,15M $ 96,15M Оборотное предложение: $ 64,13M $ 64,13M $ 64,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,76M $ 94,76M $ 94,76M Исторический максимум: $ 74,82807 $ 74,82807 $ 74,82807 Исторический минимум: $ 0,7530492732247144 $ 0,7530492732247144 $ 0,7530492732247144 Текущая цена: $ 0,9855 $ 0,9855 $ 0,9855 Узнайте больше о цене balancer (BAL)

Токеномика balancer (BAL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики balancer (BAL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BAL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BAL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BAL, изучите текущую цену BAL!

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