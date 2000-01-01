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Топ токенов категории Модульный блокчейн по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Модульный блокчейн. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
TIA
TIA
TIA
$ 0,326
-%0,12
-%0,61
-%3,32
$ 299,99M
$ 1,11M
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0,006646
-%0,48
-%6,97
-%11,60
$ 26,65M
$ 9,63M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0,02563612
+%0,10
-%0,08
+%19,49
$ 23,91M
$ 16,70M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0,003583
-%0,14
-%2,66
-%1,30
$ 22,17M
$ 18,18M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0,01423
-%0,49
-%4,88
+%12,13
$ 13,88M
$ 3,72M
6
Dymension
Dymension
DYM
$ 0,01491
-%0,47
-%6,93
+%9,80
$ 8,11M
$ 4,76M
7
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0,002071
-%0,05
%0,00
-%6,12
$ 8,02M
$ 25,86M
8
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0,01487
-%0,20
-%4,62
+%12,31
$ 6,01M
$ 7,21M
9
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0,005258
-%0,27
-%6,83
+%12,67
$ 5,14M
$ 19,87M
10
NetX
NetX
NETX
$ 0,2012
-%0,20
+%0,05
-%10,12
$ 4,64M
$ 272,85K
11
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0,0163
+%0,06
-%1,81
+%0,68
$ 4,31M
$ 3,44M
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0,002189
-%0,14
-%5,57
+%26,87
$ 1,95M
$ 26,84M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0,00994679
%0,00
-%0,01
-%0,28
$ 925,28K
$ 3,09K
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0,00085237
%0,00
--
-%2,10
$ 240,67K
$ 6,80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0,00036171
+%0,13
-%0,03
-%3,79
$ 169,23K
$ 596,07
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0,02065
+%0,58
-%0,34
+%0,49
--
$ 29,08M

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Модульный блокчейн и почему они так популярны?
Токены категории Модульный блокчейн представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 16 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $426.13M.
Какой токен из категории Модульный блокчейн демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Модульный блокчейн, отслеживаемых на MEXC, NETX продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.05% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Модульный блокчейн находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 16 токенов категории Модульный блокчейн, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Модульный блокчейн относятся TIA, MOVE, CTSI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Модульный блокчейн?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Модульный блокчейн составляет примерно $426.13M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Модульный блокчейн, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.