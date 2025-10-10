Токеномика Arowana (ARW)
Токеномика и анализ цен Arowana (ARW)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arowana (ARW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Arowana (ARW)
Идеальное сочетание RWA и DeFi. Предоставляет все финансовые услуги, такие как торговля золотом и кредитование из Web2 на платформе Web3. Весь проект разделен на две области: AGT и ARW. AGT – это токен, обеспеченный золотом, который выдается пользователям в зависимости от количества физического золота, которое они депонируют. Пользователи могут участвовать в различных видах деятельности на платформе, например, использовать AGT в качестве залога для получения кредита в USDT. ARW – это токен, используемый во всей экосистеме проекта – для операций, вознаграждений, комиссий за услуги, управления и т. д. Он играет ключевую роль в определении направления развития экосистемы и поддержке ее использования, деятельности и участия. Другими словами, в рамках платформы проекта AGT и ARW являются ключевыми компонентами, которые решают различные существующие проблемы на текущем рынке и представляют новую парадигму для RWA и DeFi. Таким образом, проект направлен на создание совершенно новой парадигмы для RWA и DeFi, устранение разрыва между цифровой инфраструктурой и активами реального мира на текущем рынке, а также устранение ограничений существующих моделей Web2 и Web3.
Токеномика Arowana (ARW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Arowana (ARW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ARW, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ARW.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARW, изучите текущую цену ARW!
История цены Arowana (ARW)
Анализ истории цены ARW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены ARW
Хотите узнать, куда может двигаться ARW? Наша страница прогноза цены ARW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
