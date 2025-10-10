Идеальное сочетание RWA и DeFi. Предоставляет все финансовые услуги, такие как торговля золотом и кредитование из Web2 на платформе Web3. Весь проект разделен на две области: AGT и ARW. AGT – это токен, обеспеченный золотом, который выдается пользователям в зависимости от количества физического золота, которое они депонируют. Пользователи могут участвовать в различных видах деятельности на платформе, например, использовать AGT в качестве залога для получения кредита в USDT. ARW – это токен, используемый во всей экосистеме проекта – для операций, вознаграждений, комиссий за услуги, управления и т. д. Он играет ключевую роль в определении направления развития экосистемы и поддержке ее использования, деятельности и участия. Другими словами, в рамках платформы проекта AGT и ARW являются ключевыми компонентами, которые решают различные существующие проблемы на текущем рынке и представляют новую парадигму для RWA и DeFi. Таким образом, проект направлен на создание совершенно новой парадигмы для RWA и DeFi, устранение разрыва между цифровой инфраструктурой и активами реального мира на текущем рынке, а также устранение ограничений существующих моделей Web2 и Web3.

Идеальное сочетание RWA и DeFi. Предоставляет все финансовые услуги, такие как торговля золотом и кредитование из Web2 на платформе Web3. Весь проект разделен на две области: AGT и ARW. AGT – это токен, обеспеченный золотом, который выдается пользователям в зависимости от количества физического золота, которое они депонируют. Пользователи могут участвовать в различных видах деятельности на платформе, например, использовать AGT в качестве залога для получения кредита в USDT. ARW – это токен, используемый во всей экосистеме проекта – для операций, вознаграждений, комиссий за услуги, управления и т. д. Он играет ключевую роль в определении направления развития экосистемы и поддержке ее использования, деятельности и участия. Другими словами, в рамках платформы проекта AGT и ARW являются ключевыми компонентами, которые решают различные существующие проблемы на текущем рынке и представляют новую парадигму для RWA и DeFi. Таким образом, проект направлен на создание совершенно новой парадигмы для RWA и DeFi, устранение разрыва между цифровой инфраструктурой и активами реального мира на текущем рынке, а также устранение ограничений существующих моделей Web2 и Web3.