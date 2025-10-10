Токеномика Arowana (ARW)

Токеномика Arowana (ARW)

Откройте для себя ключевую информацию о Arowana (ARW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:48:25 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Arowana (ARW)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Arowana (ARW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 500,00M
$ 500,00M$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,84M
$ 16,84M$ 16,84M
Исторический максимум:
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
Исторический минимум:
$ 0,000425025916068227
$ 0,000425025916068227$ 0,000425025916068227
Текущая цена:
$ 0,03367
$ 0,03367$ 0,03367

Информация о Arowana (ARW)

Идеальное сочетание RWA и DeFi. Предоставляет все финансовые услуги, такие как торговля золотом и кредитование из Web2 на платформе Web3. Весь проект разделен на две области: AGT и ARW. AGT – это токен, обеспеченный золотом, который выдается пользователям в зависимости от количества физического золота, которое они депонируют. Пользователи могут участвовать в различных видах деятельности на платформе, например, использовать AGT в качестве залога для получения кредита в USDT. ARW – это токен, используемый во всей экосистеме проекта – для операций, вознаграждений, комиссий за услуги, управления и т. д. Он играет ключевую роль в определении направления развития экосистемы и поддержке ее использования, деятельности и участия. Другими словами, в рамках платформы проекта AGT и ARW являются ключевыми компонентами, которые решают различные существующие проблемы на текущем рынке и представляют новую парадигму для RWA и DeFi. Таким образом, проект направлен на создание совершенно новой парадигмы для RWA и DeFi, устранение разрыва между цифровой инфраструктурой и активами реального мира на текущем рынке, а также устранение ограничений существующих моделей Web2 и Web3.

Официальный сайт:
https://arowana.finance
Whitepaper:
https://docs.arowana.finance/
Обозреватель блоков:
https://arbiscan.io/token/0x747952a59292a9b3862f3c59664b95e8b461ef45

Токеномика Arowana (ARW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Arowana (ARW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARW, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARW.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARW, изучите текущую цену ARW!

Как купить ARW

Заинтересованы в добавлении Arowana (ARW) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ARW, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Arowana (ARW)

Анализ истории цены ARW помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ARW

Хотите узнать, куда может двигаться ARW? Наша страница прогноза цены ARW объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»