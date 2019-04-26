Токеномика ARPA (ARPA) Откройте для себя ключевую информацию о ARPA (ARPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ARPA (ARPA) We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding Официальный сайт: https://arpanetwork.io Whitepaper: https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4 Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a Купить ARPA сейчас!

Токеномика и анализ цен ARPA (ARPA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARPA (ARPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,83M $ 28,83M $ 28,83M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,52B $ 1,52B $ 1,52B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: $ 0,00348694370424 $ 0,00348694370424 $ 0,00348694370424 Текущая цена: $ 0,01897 $ 0,01897 $ 0,01897 Узнайте больше о цене ARPA (ARPA)

Токеномика ARPA (ARPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ARPA (ARPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARPA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARPA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARPA, изучите текущую цену ARPA!

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