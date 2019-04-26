Токеномика ARPA (ARPA)

Токеномика ARPA (ARPA)

Откройте для себя ключевую информацию о ARPA (ARPA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ARPA (ARPA)

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

Официальный сайт:
https://arpanetwork.io
Whitepaper:
https://docsend.com/view/gnqammz8wtysrud4
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xba50933c268f567bdc86e1ac131be072c6b0b71a

Токеномика и анализ цен ARPA (ARPA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ARPA (ARPA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 28,83M
$ 28,83M$ 28,83M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 1,52B
$ 1,52B$ 1,52B
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,5
$ 0,5$ 0,5
Исторический минимум:
$ 0,00348694370424
$ 0,00348694370424$ 0,00348694370424
Текущая цена:
$ 0,01897
$ 0,01897$ 0,01897

Токеномика ARPA (ARPA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ARPA (ARPA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARPA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARPA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARPA, изучите текущую цену ARPA!

Как купить ARPA

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История цены ARPA (ARPA)

Анализ истории цены ARPA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.