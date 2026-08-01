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Текущая цена AGA сегодня составляет 0.03945737 USD. Рыночная капитализация AGA составляет 177,558 USD. Отслеживайте обновления цен AGA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена AGA сегодня составляет 0.03945737 USD. Рыночная капитализация AGA составляет 177,558 USD. Отслеживайте обновления цен AGA в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена AGA (AGA)

Не в листинге

Текущая цена 1 AGA в USD:

$0.03945737
$0.03945737$0.03945737
0.00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены AGA (AGA) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-03 04:00:12 (UTC+8)

Сегодняшняя цена AGA

Текущая цена AGA (AGA) сегодня составляет $ 0.03945737 с изменением 0.73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации AGA на USD составляет $ 0.03945737 за AGA.

На данный момент AGA занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 177,558, при оборотном предложении 4.50M AGA. В течение последних 24 часов, AGA торговался в диапазоне от $ 0.03898917 (минимум) до $ 0.03945737 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 8.4, тогда как исторический минимум составил $ 0.00751913.

В краткосрочной перспективе AGA изменился на -- за последний час и на +2.09% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 1.13.

Рыночная информация AGA (AGA)

$ 177.56K
$ 177.56K$ 177.56K

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 177.56K
$ 177.56K$ 177.56K

4.50M
4.50M 4.50M

4,500,000.0
4,500,000.0 4,500,000.0

Текущая рыночная капитализация AGA составляет $ 177.56K, при 24-часовом объеме торгов $ 1.13. Циркулируещее обращение AGA составляет 4.50M, а общее предложение – 4500000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 177.56K.

История цен AGA в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.03898917
$ 0.03898917$ 0.03898917
Мин 24Ч
$ 0.03945737
$ 0.03945737$ 0.03945737
Макс 24Ч

$ 0.03898917
$ 0.03898917$ 0.03898917

$ 0.03945737
$ 0.03945737$ 0.03945737

$ 8.4
$ 8.4$ 8.4

$ 0.00751913
$ 0.00751913$ 0.00751913

--

+0.73%

+2.09%

+2.09%

История цен AGA (AGA) в USD

За сегодня изменение цены AGA на USD составило $ +0.00028544.
За последние 30 дней изменение цены AGA на USD составило $ +0.0007819898.
За последние 60 дней изменение цены AGA на USD составило $ -0.0023677184.
За последние 90 дней изменение цены AGA на USD составило $ -1.0521372763900326.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00028544+0.73%
30 дней$ +0.0007819898+1.98%
60 дней$ -0.0023677184-6.00%
90 дней$ -1.0521372763900326-0.96%

Прогноз цены AGA

Прогноз цены AGA (AGA) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена AGA в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0.00%.
Прогноз цены AGA (AGA) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена AGA потенциально может вырасти на 0.00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену AGA достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены AGA, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены AGA».

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О AGA

Какова текущая цена AGA?

Живая цена AGA (AGA) составляет ₽2.952225063738417600000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает AGA на рынке?

В настоящее время AGA находится на 4867-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽13285000.4414198400000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов AGA в обращении?

Количество токенов AGA в обращении составляет 4500000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен AGA за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена AGA колебалась в диапазоне от ₽2.917194047356881600000 (минимум за 24 часа) до ₽2.952225063738417600000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько AGA удалён от своего максимума и минимума за всё время?

AGA достиг максимальной цены ₽628.49324563200000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.562586002146302400000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется AGA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для AGA?

Текущее изменение цены 0.72% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AGA

Страница обновлена: 2026-08-03 04:00:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AGA (AGA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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