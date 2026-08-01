Какова текущая цена AGA?

Живая цена AGA (AGA) составляет ₽2.952225063738417600000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает AGA на рынке?

В настоящее время AGA находится на 4867-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽13285000.4414198400000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов AGA в обращении?

Количество токенов AGA в обращении составляет 4500000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен AGA за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена AGA колебалась в диапазоне от ₽2.917194047356881600000 (минимум за 24 часа) до ₽2.952225063738417600000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько AGA удалён от своего максимума и минимума за всё время?

AGA достиг максимальной цены ₽628.49324563200000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.562586002146302400000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется AGA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для AGA?

Текущее изменение цены 0.72% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с BNB Chain Ecosystem,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.