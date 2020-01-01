Токеномика Acala Token (ACA) Откройте для себя ключевую информацию о Acala Token (ACA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Acala Token (ACA) Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Официальный сайт: https://acala.network/ Whitepaper: https://wiki.acala.network/ Обозреватель блоков: https://acala.subscan.io/ Купить ACA сейчас!

Токеномика и анализ цен Acala Token (ACA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Acala Token (ACA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 28,98M $ 28,98M $ 28,98M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 1,17B $ 1,17B $ 1,17B FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 4,9 $ 4,9 $ 4,9 Исторический минимум: $ 0,022200074441219506 $ 0,022200074441219506 $ 0,022200074441219506 Текущая цена: $ 0,02484 $ 0,02484 $ 0,02484 Узнайте больше о цене Acala Token (ACA)

Токеномика Acala Token (ACA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Acala Token (ACA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ACA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ACA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ACA, изучите текущую цену ACA!

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