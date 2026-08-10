Какова текущая цена 8 Ball?

8 Ball (SN125) торгуется по цене ₽49.6181891789862432000, что отражает изменение цены на уровне -1.84% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет 8 Ball в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, SN125 часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется SN125?

За последние 24 часа объем торгов SN125 составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов 8 Ball в обращении?

Сегодня в обращении находится 2947304.301909996 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг SN125?

В настоящее время 8 Ball занимает рейтинг №2218 с рыночной капитализацией ₽146239295.0787132224000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика 8 Ball за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -1.84%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как 8 Ball соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets SN125 демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.