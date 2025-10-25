O que é Womo (WM)

WOMO is a DeFi protocol built on Sonic that turns capital into a game. Through rebasing, bonding, and yield farming, users compete to accumulate scarce $WM tokens as supply shrinks every 15 minutes. Backed by a growing treasury, WOMO blends game theory, degen culture, and value compression to create a race for wealth - where strategy is everything. Delivering sticky liquidity and TVL, WOMO creates very unique mechanics for capital utilization on the Sonic network, designed to bootstrap demand and user adoption. An actively managed treasury will create deeper liquidity and leverage yield opportunities.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Womo (WM) Quanto vale hoje o Womo (WM)? O preço ao vivo de WM em USD é 0.304327 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de WM para USD? $ 0.304327 . Confira o O preço atual de WM para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Womo? A capitalização de mercado de WM é $ 304.35K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de WM? O fornecimento circulante de WM é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de WM? WM atingiu um preço máximo histórico de 0.694689 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de WM? WM atingiu um preço minímo histórico de 0.00058856 USD . Qual é o volume de negociação de WM? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para WM é -- USD . WM vai subir ainda este ano? WM pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do WM para uma análise mais detalhada.

