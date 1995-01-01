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Principais tokens de Sonic Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Sonic Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

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Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00093
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,924.09
+0.03%
-0.40%
-0.93%
$ 7.41B
$ 1.23
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.8
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
5
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 63,829
-0.08%
-0.00%
-1.19%
$ 654.34M
$ 636.21K
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,487
0.00%
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$ 536.81M
$ 6.07K
8
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
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$ 412.62M
$ 6.00K
9
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.338
+0.23%
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$ 227.60M
$ 162.23K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
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$ 188.36M
$ 3.22K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
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12
S
S
S
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$ 3.94M
13
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
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--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
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$ 56.83M
--
15
SODAX
SODAX
SODA
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--
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16
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
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$ 34.65M
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17
USDP
USDP
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$ 31.93M
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18
Euler Finance
Euler Finance
EUL
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$ 28.78M
$ 77.28K
19
Spacecoin
Spacecoin
SPACE
$ 0.004902
+0.16%
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-6.59%
$ 26.04M
$ 27.41M
20
Main Street USD
Main Street USD
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$ 24.60M
$ 11.91K
21
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.77
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$ 17.62M
$ 56.43K
22
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
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$ 16.08M
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23
YieldFi yToken
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YUSD
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--
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--
24
Origin
Origin
OGN
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25
Hey Anon
Hey Anon
ANON
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$ 3.77M
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26
YieldFi vyUSD
YieldFi vyUSD
VYUSD
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--
27
evaUSDT
evaUSDT
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28
Beets Staked Sonic
Beets Staked Sonic
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29
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evaUSDC
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$ 1.002
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--
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$ 50.85
30
US Sonic Dollar
US Sonic Dollar
USSD
$ 1.002
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$ 2.08M
$ 86.95K
31
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Rings scUSD
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32
Rezerve Money
Rezerve Money
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33
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Wagmi
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34
Shadow
Shadow
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35
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JACK
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36
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Silo Finance
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37
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Reservoir rUSD
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Beets
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Atlas Navi
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DeFive
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zkSwap Finance
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Jefe
JEFE
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Long
LONG
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Paintswap
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Origin Sonic
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Eggs Finance
Eggs Finance
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Rings scBTC
Rings scBTC
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49
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Equalizer on Sonic
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TinHatCat
TinHatCat
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-2.03%
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$ 89.06K
$ 24.85

Perguntas frequentes

O que são tokens de Sonic Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Sonic Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 72 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $94.84B.
Qual é o token de Sonic Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Sonic Ecosystem acompanhados na MEXC, WOOF apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 20.95% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Sonic Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 72 tokens de Sonic Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Sonic Ecosystem incluem USDC, WBTC, LINK. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Sonic Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Sonic Ecosystem é de aproximadamente $94.84B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Sonic Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.