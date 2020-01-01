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Principais tokens de Rebase Tokens por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Rebase Tokens. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Snowbank
Snowbank
SB
$ 231.35
-0.64%
+0.03%
+6.47%
$ 36.94M
$ 94.75
2
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.24
0.00%
+0.06%
-1.59%
$ 3.45M
$ 5.02K
3
BounceBit USD
BounceBit USD
BBUSD
$ 0.991618
+0.79%
-0.01%
-2.59%
$ 1.44M
$ 2.28K
4
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
5
Base Protocol
Base Protocol
BASE
$ 1.078
+0.09%
-0.02%
-4.60%
$ 82.06K
$ 31.57
6
HyperHam
HyperHam
HAM
$ 1.35
0.00%
--
+18.42%
$ 69.31K
$ 4.06

Perguntas frequentes

O que são tokens de Rebase Tokens e por que são populares?
Tokens de Rebase Tokens representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 6 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $42.78M.
Qual é o token de Rebase Tokens com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Rebase Tokens acompanhados na MEXC, AMPL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 0.06% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Rebase Tokens existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 6 tokens de Rebase Tokens, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Rebase Tokens incluem SB, AMPL, BBUSD. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Rebase Tokens?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Rebase Tokens é de aproximadamente $42.78M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Rebase Tokens, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.