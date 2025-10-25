Informações de preço de Vies Token (VIES) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00105194 $ 0.00105194 $ 0.00105194 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00105194$ 0.00105194 $ 0.00105194 Máximo histórico $ 0.01529872$ 0.01529872 $ 0.01529872 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +1.10% Alteração de Preço (1D) +1.95% Variação de Preço (7d) -2.30% Variação de Preço (7d) -2.30%

O preço em tempo real de Vies Token (VIES) é $0.00101301. Nas últimas 24 horas, VIES foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00105194, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de VIES é $ 0.01529872, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, VIES variou +1.10% na última hora, +1.95% nas últimas 24 horas e -2.30% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Vies Token (VIES)

Capitalização de mercado $ 816.87K$ 816.87K $ 816.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 816.87K$ 816.87K $ 816.87K Fornecimento Circulante 806.38M 806.38M 806.38M Fornecimento total 806,378,225.0 806,378,225.0 806,378,225.0

A capitalização de mercado atual de Vies Token é $ 816.87K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de VIES é 806.38M, com um fornecimento total de 806378225.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 816.87K.