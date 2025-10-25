Informações de preço de ORYNTH (ORY) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00115169 $ 0.00115169 $ 0.00115169 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00115169$ 0.00115169 $ 0.00115169 Máximo histórico $ 0.00368344$ 0.00368344 $ 0.00368344 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.46% Alteração de Preço (1D) -1.27% Variação de Preço (7d) -28.31% Variação de Preço (7d) -28.31%

O preço em tempo real de ORYNTH (ORY) é --. Nas últimas 24 horas, ORY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00115169, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ORY é $ 0.00368344, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, ORY variou +0.46% na última hora, -1.27% nas últimas 24 horas e -28.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de ORYNTH (ORY)

Capitalização de mercado $ 943.52K$ 943.52K $ 943.52K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 943.52K$ 943.52K $ 943.52K Fornecimento Circulante 999.92M 999.92M 999.92M Fornecimento total 999,924,725.2182198 999,924,725.2182198 999,924,725.2182198

A capitalização de mercado atual de ORYNTH é $ 943.52K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORY é 999.92M, com um fornecimento total de 999924725.2182198. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 943.52K.