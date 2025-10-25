O que é JobIess (JOBIESS)

JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history. JobIess is a pure meme born straight out of Fourmeme, inspired by a legendary moment when CZ dropped the iconic “jobless” post on X. The community turned that one word into a movement, proving again how memes can instantly transform into culture on-chain. JobIess isn’t about fancy tech or complex promises—it’s about humor, community, and riding the wave of a viral CZ meme that the whole crypto world laughed at. From a single tweet to a token, JobIess was born to remind us that sometimes the funniest memes create the strongest communities. 👉 From CZ X → to Fourmeme → to BNB chain history.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de JobIess (JOBIESS) Site oficial

Previsão de preço do JobIess (em USD)

Quanto valerá JobIess (JOBIESS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em JobIess (JOBIESS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para JobIess.

Confira a previsão de preço de JobIess agora!

JOBIESS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de JobIess (JOBIESS)

Compreender a tokenomics de JobIess (JOBIESS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token JOBIESS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre JobIess (JOBIESS) Quanto vale hoje o JobIess (JOBIESS)? O preço ao vivo de JOBIESS em USD é 0.00171229 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de JOBIESS para USD? $ 0.00171229 . Confira o O preço atual de JOBIESS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de JobIess? A capitalização de mercado de JOBIESS é $ 1.71M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de JOBIESS? O fornecimento circulante de JOBIESS é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de JOBIESS? JOBIESS atingiu um preço máximo histórico de 0.01618855 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de JOBIESS? JOBIESS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de JOBIESS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para JOBIESS é -- USD . JOBIESS vai subir ainda este ano? JOBIESS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do JOBIESS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o JobIess (JOBIESS)