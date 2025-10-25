O preço ao vivo de Giant Token hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GTAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GTAN facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Giant Token hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de GTAN para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de GTAN facilmente na MEXC agora.

Preço em tempo real de 1 GTAN para USD

--
----
+1.60%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros.
USD
Gráfico de preço em tempo real de Giant Token (GTAN)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:20:07 (UTC+8)

Informações de preço de Giant Token (GTAN) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

+1.65%

-13.69%

-13.69%

O preço em tempo real de Giant Token (GTAN) é --. Nas últimas 24 horas, GTAN foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de GTAN é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, GTAN variou -0.11% na última hora, +1.65% nas últimas 24 horas e -13.69% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Giant Token (GTAN)

$ 354.68K
$ 354.68K$ 354.68K

--
----

$ 354.68K
$ 354.68K$ 354.68K

375.24T
375.24T 375.24T

375,236,481,166,805.2
375,236,481,166,805.2 375,236,481,166,805.2

A capitalização de mercado atual de Giant Token é $ 354.68K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de GTAN é 375.24T, com um fornecimento total de 375236481166805.2. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 354.68K.

Histórico de preços de Giant Token (GTAN) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Giant Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Giant Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Giant Token em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Giant Token em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+1.65%
30 dias$ 0-42.89%
60 dias$ 0-29.13%
90 dias$ 0--

O que é Giant Token (GTAN)

Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.

The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.

$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.

For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.

Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.

Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Giant Token (GTAN)

Previsão de preço do Giant Token (em USD)

Quanto valerá Giant Token (GTAN) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Giant Token (GTAN) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Giant Token.

Confira a previsão de preço de Giant Token agora!

GTAN para moedas locais

Tokenomics de Giant Token (GTAN)

Compreender a tokenomics de Giant Token (GTAN) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token GTAN agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Giant Token (GTAN)

Quanto vale hoje o Giant Token (GTAN)?
O preço ao vivo de GTAN em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de GTAN para USD?
O preço atual de GTAN para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Giant Token?
A capitalização de mercado de GTAN é $ 354.68K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de GTAN?
O fornecimento circulante de GTAN é de 375.24T USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de GTAN?
GTAN atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de GTAN?
GTAN atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de GTAN?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para GTAN é -- USD.
GTAN vai subir ainda este ano?
GTAN pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do GTAN para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:20:07 (UTC+8)

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

