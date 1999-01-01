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Principais tokens de Charity por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Charity. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1839
+0.77%
-2.08%
-8.25%
$ 6.67B
$ 13.47M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.399
+0.29%
-6.11%
-5.54%
$ 332.14M
$ 1.15M
3
Araracoin
Araracoin
ARARA
$ 0.0004425
+0.05%
0.00%
+0.02%
$ 16.04M
$ 14.63K
4
Ski Mask Dog
Ski Mask Dog
SKI
$ 0.0033884
+0.05%
-0.01%
-1.44%
$ 3.39M
$ 7.14K
5
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01938
-0.52%
-3.58%
-7.86%
$ 2.14M
$ 2.58M
6
GIVEBACK
GIVEBACK
GBACK
$ 0.00189655
-0.50%
+0.06%
+17.07%
$ 1.90M
$ 8.79K
7
Giant Token
Giant Token
GTAN
$ 3.917E-9
-0.05%
+1.20%
+18.41%
$ 1.45M
--
8
San Chan
San Chan
SAN
$ 0.00141826
+1.23%
+0.01%
-13.84%
$ 1.41M
$ 14.57K
9
My Lovely Planet
My Lovely Planet
MLC
$ 0.01152
0.00%
-0.86%
-4.40%
$ 1.21M
$ 754.18K
10
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.005717
0.00%
+0.30%
+108.73%
$ 1.18M
$ 1.27M
11
KindSoul
KindSoul
KNS
$ 0.00079768
+0.37%
-0.02%
+8.57%
$ 765.35K
$ 926.83
12
AEROBUD
AEROBUD
AEROBUD
$ 0.00064638
+0.34%
-0.01%
-1.00%
$ 646.38K
$ 2.11K
13
boob
boob
BOOB
$ 0.00049385
+0.66%
-0.08%
+35.78%
$ 493.84K
$ 26.23K
14
Leslie
Leslie
LESLIE
$ 3.369E-5
0.00%
-1.30%
+0.24%
$ 336.23K
--
15
Veterans for the Cause
Veterans for the Cause
VETS
$ 0.00321981
0.00%
-0.00%
+1.95%
$ 321.98K
$ 1.21
16
Feed The World
Feed The World
FW
$ 0.0001019
+0.42%
+0.03%
+30.59%
$ 152.85K
$ 51.42
17
KIATOKEN
KIATOKEN
KIA
$ 0.00013476
+0.01%
+0.00%
+1.61%
$ 134.76K
$ 2.13K
18
Gently Used Lada
Gently Used Lada
LADA
$ 4.296E-5
-2.70%
-10.90%
+15.80%
$ 42.90K
--
19
TheSpaceShibaInu
TheSpaceShibaInu
ASTROID
$ 2.945E-5
+0.24%
-5.00%
-6.95%
$ 29.41K
--
20
Annika
Annika
ANI
$ 2.755E-5
+0.18%
+0.40%
+4.99%
$ 23.45K
--
21
KindnessCoin
KindnessCoin
KIND
$ 2.308E-5
+0.17%
-1.60%
+21.73%
$ 23.08K
--
22
Minecraft Grandma Fund
Minecraft Grandma Fund
GRANDMA
$ 2.252E-5
+0.22%
-1.40%
+14.26%
$ 22.52K
--
23
FinnDuck
FinnDuck
FDUCK
$ 1.673E-5
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+0.30%
-0.30%
$ 14.51K
--
24
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
+2.31%
$ 12.77K
--
25
Newton On Base
Newton On Base
NEWB
$ 1.096E-5
0.00%
-0.70%
+0.09%
$ 10.96K
--
26
ASTEROID SHIBA
ASTEROID SHIBA
ASTEROID
$ 0.00006066
+1.25%
-5.75%
+7.16%
--
$ 2.39B
27
Trusta.AI
Trusta.AI
TA
$ 0.0621
+0.02%
+0.05%
-0.97%
--
$ 856.93K
28
Echo
Echo
ECHO
$ 0.003365
-0.12%
-0.44%
+3.12%
--
$ 16.60M
29
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.000001296
+0.08%
+0.15%
-3.72%
--
$ 4.64B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Charity e por que são populares?
Tokens de Charity representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 29 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $7.03B.
Qual é o token de Charity com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Charity acompanhados na MEXC, AKIDS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.40% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Charity existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 29 tokens de Charity, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Charity incluem ADA, TRUMP, ARARA. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Charity?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Charity é de aproximadamente $7.03B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Charity, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.