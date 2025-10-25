O que é BRIAH (BRIAH)

Briah Meme Coin is a bold, community-driven project tokenizing Briah, the spirited dog of adventure capitalist Briah Rackham Rishel, a PulseChain champion. Launched on PUMP.tires, PulseChain's answer to Pump.fun, this zero-tax token with a burnt liquidity pool ensures fairness and trust. With a 1 billion token supply, Briah Meme Coin embraces an army theme, depicting Briah as a fearless, camo-clad pup leading the charge to become the #1 dog-themed coin on PulseChain's fast, low-cost blockchain. The project reflects Rishel's daring crypto vision and the community's adoration for Briah, whose loyal, tenacious spirit makes it the perfect mascot. Fans rally behind Briah's mission, fueled by memes and community hype on X, aiming to dominate the 2025 meme coin scene with grit, unity, and puppy power!

Previsão de preço do BRIAH (em USD)

Quanto valerá BRIAH (BRIAH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em BRIAH (BRIAH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para BRIAH.

BRIAH para moedas locais

Tokenomics de BRIAH (BRIAH)

Compreender a tokenomics de BRIAH (BRIAH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token BRIAH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre BRIAH (BRIAH) Quanto vale hoje o BRIAH (BRIAH)? O preço ao vivo de BRIAH em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de BRIAH para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de BRIAH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de BRIAH? A capitalização de mercado de BRIAH é $ 176.79K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de BRIAH? O fornecimento circulante de BRIAH é de 996.97M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de BRIAH? BRIAH atingiu um preço máximo histórico de 0.00361951 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de BRIAH? BRIAH atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de BRIAH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para BRIAH é -- USD . BRIAH vai subir ainda este ano? BRIAH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do BRIAH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o BRIAH (BRIAH)