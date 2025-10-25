O que é basilica (SN39)

Basilica is a decentralized compute marketplace operating as subnet 39 on the Bittensor network. The project provides high-performance GPU compute resources for AI workloads, serving as the infrastructure layer of the Covenant AI ecosystem alongside Templar (SN3) and Grail (SN81). Basilica implements a performance-first approach that prioritizes compute quality and reliability over simple price arbitrage. The platform uses smart contract-based collateral systems to ensure service delivery and incentivize miners to provide high-quality compute resources. The marketplace serves AI researchers, developers, and organizations requiring reliable GPU access for training, fine-tuning, and deploying machine learning models.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre basilica (SN39) Quanto vale hoje o basilica (SN39)? O preço ao vivo de SN39 em USD é 3.48 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SN39 para USD? $ 3.48 . Confira o O preço atual de SN39 para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de basilica? A capitalização de mercado de SN39 é $ 8.88M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SN39? O fornecimento circulante de SN39 é de 2.55M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SN39? SN39 atingiu um preço máximo histórico de 15.73 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SN39? SN39 atingiu um preço minímo histórico de 0.517387 USD . Qual é o volume de negociação de SN39? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SN39 é -- USD . SN39 vai subir ainda este ano? SN39 pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SN39 para uma análise mais detalhada.

