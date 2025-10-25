O que é Ainara (AINARA)

Ainara is a decentralized protocol for creating, distributing, and running AI‑Driven Applications (AID Apps) with true user ownership and data privacy. It replaces centralized AI platforms with an open, trust‑minimized architecture built on Solana, IPFS/Arweave, and Lit Protocol. Creators can publish encrypted AI applications that users purchase and run locally in a secure sandbox, ensuring sovereignty over identity, data, and software. The $AINARA token powers transactions, creator bonds, governance, and a buyback‑and‑burn mechanism, creating a sustainable, deflationary ecosystem.

Recurso de Ainara (AINARA) Site oficial

Previsão de preço do Ainara (em USD)

Quanto valerá Ainara (AINARA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Ainara (AINARA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Ainara.

AINARA para moedas locais

Tokenomics de Ainara (AINARA)

Compreender a tokenomics de Ainara (AINARA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token AINARA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Ainara (AINARA) Quanto vale hoje o Ainara (AINARA)? O preço ao vivo de AINARA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de AINARA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de AINARA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Ainara? A capitalização de mercado de AINARA é $ 122.66K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de AINARA? O fornecimento circulante de AINARA é de 999.89M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de AINARA? AINARA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de AINARA? AINARA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de AINARA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para AINARA é -- USD . AINARA vai subir ainda este ano? AINARA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do AINARA para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Ainara (AINARA)