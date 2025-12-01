Preço de Ainara hoje

O preço ao vivo de Ainara (AINARA) hoje é $ 0.00007469, com uma variação de 7.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AINARA para USD é de $ 0.00007469 por AINARA.

Ainara ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 74,683, com um fornecimento em circulação de 999.86M AINARA. Nas últimas 24 horas, AINARA foi negociado entre $ 0.00006877 (mínimo) e $ 0.00008142 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00037508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00006164.

No desempenho de curto prazo, AINARA movimentou-se -0.01% na última hora e +3.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ainara (AINARA)

Capitalização de mercado $ 74.68K Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 74.68K Fornecimento Circulante 999.86M Fornecimento total 999,856,093.763982

