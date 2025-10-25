O preço ao vivo de Somnia hoje é 0.5458 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOMI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOMI facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Somnia hoje é 0.5458 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de SOMI para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de SOMI facilmente na MEXC agora.

Logo de Somnia

Cotação Somnia (SOMI)

Preço em tempo real de 1 SOMI para USD

$0.5454
$0.5454$0.5454
+6.94%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Somnia (SOMI)
Última atualização da página: 2025-10-25 13:48:42 (UTC+8)

Informações de preço de Somnia (SOMI) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.5063
$ 0.5063$ 0.5063
Mínimo 24h
$ 0.5529
$ 0.5529$ 0.5529
Máximo 24h

$ 0.5063
$ 0.5063$ 0.5063

$ 0.5529
$ 0.5529$ 0.5529

--
----

--
----

+2.07%

+6.94%

+8.40%

+8.40%

O preço em tempo real de Somnia (SOMI) é $ 0.5458. Nas últimas 24 horas, SOMI foi negociado entre a mínima de $ 0.5063 e a máxima de $ 0.5529, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de SOMI é --, enquanto o mais baixo é --.

Em termos de desempenho de curto prazo, SOMI variou +2.07% na última hora, +6.94% nas últimas 24 horas e +8.40% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Somnia (SOMI)

--
----

$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M

$ 545.80M
$ 545.80M$ 545.80M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOMNIA

A capitalização de mercado atual de Somnia é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.77M. A oferta em circulação de SOMI é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 545.80M.

Histórico de preços de Somnia (SOMI) em USD

Acompanhe as variações de preço de Somnia para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.035394+6.94%
30 dias$ -0.3187-36.87%
60 dias$ +0.4458+445.80%
90 dias$ +0.4458+445.80%
Variação de preço de Somnia hoje

Hoje, SOMI registrou uma variação de $ +0.035394 (+6.94%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Somnia

Nos últimos 30 dias, o preço variou em $ -0.3187 (-36.87%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Somnia

Expandindo a visualização para 60 dias, SOMI teve uma variação de $ +0.4458 (+445.80%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Somnia

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em $ +0.4458 (+445.80%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Somnia (SOMI)!

Confira agora a página de histórico de preço do Somnia.

O que é Somnia (SOMI)

Somnia é a blockchain EVM Layer-1 mais rápida e econômica, capaz de processar mais de 1 milhão de transações por segundo com finalização em menos de um segundo e taxas abaixo de um centavo. Com esse desempenho, a Somnia possibilita experiências totalmente on-chain em tempo real que vão além das aplicações financeiras. É a base ideal para construir jogos em larga escala, plataformas sociais, economias de metaverso e aplicações impulsionadas por IA. A arquitetura da Somnia suporta sistemas totalmente componíveis, capacitando os desenvolvedores a criarem experiências digitais imersivas, inteligentes e interativas que podem escalar para milhões de usuários.

Somnia está disponível na MEXC, proporcionando a você a conveniência de comprar, fazer hold, transferir e fazer staking do token diretamente em nossa plataforma. Seja você um investidor experiente ou um novato no mundo das criptomoedas, a MEXC oferece uma interface amigável e uma variedade de ferramentas para gerenciar seus investimentos em Somnia de forma eficaz. Para mais informações detalhadas sobre este token, convidamos você a visitar nossa página de introdução de ativos digitais.

Além disso, você pode:
- Verificar a disponibilidade de staking de SOMI para saber como ganhar recompensas com suas participações.
- Ler análises e avaliações sobre Somnia em nosso blogue para se manter informado sobre as últimas tendências do mercado e insights de especialistas.

Nossos recursos abrangentes são projetados para tornar sua experiência de compra de Somnia tranquila e informada, garantindo que você tenha todas as ferramentas e conhecimentos necessários para investir com confiança.

Previsão de preço do Somnia (em USD)

Quanto valerá Somnia (SOMI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Somnia (SOMI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Somnia.

Confira a previsão de preço de Somnia agora!

Tokenomics de Somnia (SOMI)

Compreender a tokenomics de Somnia (SOMI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SOMI agora!

Como comprar Somnia (SOMI)

Quer saber como comprar Somnia? O processo é simples e sem complicações! Você pode comprar Somnia facilmente na MEXC seguindo nosso guia passo a passo de Como Comprar. Fornecemos instruções detalhadas e tutoriais em vídeo, demonstrando como se cadastrar na MEXC e usar as várias opções de pagamento convenientes disponíveis.

SOMI para moedas locais

1 Somnia (SOMI) para VND
14,362.727
1 Somnia (SOMI) para AUD
A$0.835074
1 Somnia (SOMI) para GBP
0.40935
1 Somnia (SOMI) para EUR
0.469388
1 Somnia (SOMI) para USD
$0.5458
1 Somnia (SOMI) para MYR
RM2.303276
1 Somnia (SOMI) para TRY
22.890852
1 Somnia (SOMI) para JPY
¥82.9616
1 Somnia (SOMI) para ARS
ARS$813.411198
1 Somnia (SOMI) para RUB
43.451138
1 Somnia (SOMI) para INR
47.926698
1 Somnia (SOMI) para IDR
Rp9,096.663028
1 Somnia (SOMI) para PHP
32.06575
1 Somnia (SOMI) para EGP
￡E.25.985538
1 Somnia (SOMI) para BRL
R$2.936404
1 Somnia (SOMI) para CAD
C$0.76412
1 Somnia (SOMI) para BDT
66.69676
1 Somnia (SOMI) para NGN
796.78613
1 Somnia (SOMI) para COP
$2,115.498968
1 Somnia (SOMI) para ZAR
R.9.420508
1 Somnia (SOMI) para UAH
22.808982
1 Somnia (SOMI) para TZS
T.Sh.1,357.710248
1 Somnia (SOMI) para VES
Bs115.7096
1 Somnia (SOMI) para CLP
$513.5978
1 Somnia (SOMI) para PKR
Rs153.353426
1 Somnia (SOMI) para KZT
293.9133
1 Somnia (SOMI) para THB
฿17.82037
1 Somnia (SOMI) para TWD
NT$16.832472
1 Somnia (SOMI) para AED
د.إ2.003086
1 Somnia (SOMI) para CHF
Fr0.431182
1 Somnia (SOMI) para HKD
HK$4.235408
1 Somnia (SOMI) para AMD
֏209.035942
1 Somnia (SOMI) para MAD
.د.م5.032276
1 Somnia (SOMI) para MXN
$10.07001
1 Somnia (SOMI) para SAR
ريال2.04675
1 Somnia (SOMI) para ETB
Br82.421258
1 Somnia (SOMI) para KES
KSh70.511902
1 Somnia (SOMI) para JOD
د.أ0.3869722
1 Somnia (SOMI) para PLN
1.99217
1 Somnia (SOMI) para RON
лв2.385146
1 Somnia (SOMI) para SEK
kr5.13052
1 Somnia (SOMI) para BGN
лв0.916944
1 Somnia (SOMI) para HUF
Ft183.08861
1 Somnia (SOMI) para CZK
11.412678
1 Somnia (SOMI) para KWD
د.ك0.1670148
1 Somnia (SOMI) para ILS
1.790224
1 Somnia (SOMI) para BOB
Bs3.76602
1 Somnia (SOMI) para AZN
0.92786
1 Somnia (SOMI) para TJS
SM5.037734
1 Somnia (SOMI) para GEL
1.479118
1 Somnia (SOMI) para AOA
Kz500.733294
1 Somnia (SOMI) para BHD
.د.ب0.2052208
1 Somnia (SOMI) para BMD
$0.5458
1 Somnia (SOMI) para DKK
kr3.504036
1 Somnia (SOMI) para HNL
L14.267212
1 Somnia (SOMI) para MUR
24.850274
1 Somnia (SOMI) para NAD
$9.420508
1 Somnia (SOMI) para NOK
kr5.463458
1 Somnia (SOMI) para NZD
$0.944234
1 Somnia (SOMI) para PAB
B/.0.5458
1 Somnia (SOMI) para PGK
K2.297818
1 Somnia (SOMI) para QAR
ر.ق1.986712
1 Somnia (SOMI) para RSD
дин.55.093052
1 Somnia (SOMI) para UZS
soʻm6,656.096496
1 Somnia (SOMI) para ALL
L45.3014
1 Somnia (SOMI) para ANG
ƒ0.976982
1 Somnia (SOMI) para AWG
ƒ0.976982
1 Somnia (SOMI) para BBD
$1.0916
1 Somnia (SOMI) para BAM
KM0.916944
1 Somnia (SOMI) para BIF
Fr1,609.5642
1 Somnia (SOMI) para BND
$0.704082
1 Somnia (SOMI) para BSD
$0.5458
1 Somnia (SOMI) para JMD
$87.51903
1 Somnia (SOMI) para KHR
2,200.80205
1 Somnia (SOMI) para KMF
Fr231.4192
1 Somnia (SOMI) para LAK
11,865.217154
1 Somnia (SOMI) para LKR
රු165.743086
1 Somnia (SOMI) para MDL
L9.273142
1 Somnia (SOMI) para MGA
Ar2,469.679504
1 Somnia (SOMI) para MOP
P4.3664
1 Somnia (SOMI) para MVR
8.35074
1 Somnia (SOMI) para MWK
MK947.568838
1 Somnia (SOMI) para MZN
MT34.87662
1 Somnia (SOMI) para NPR
रु76.624862
1 Somnia (SOMI) para PYG
3,870.8136
1 Somnia (SOMI) para RWF
Fr790.8642
1 Somnia (SOMI) para SBD
$4.486476
1 Somnia (SOMI) para SCR
7.630284
1 Somnia (SOMI) para SRD
$21.662802
1 Somnia (SOMI) para SVC
$4.770292
1 Somnia (SOMI) para SZL
L9.436882
1 Somnia (SOMI) para TMT
m1.915758
1 Somnia (SOMI) para TND
د.ت1.5997398
1 Somnia (SOMI) para TTD
$3.700524
1 Somnia (SOMI) para UGX
Sh1,901.5672
1 Somnia (SOMI) para XAF
Fr307.8312
1 Somnia (SOMI) para XCD
$1.47366
1 Somnia (SOMI) para XOF
Fr307.8312
1 Somnia (SOMI) para XPF
Fr55.6716
1 Somnia (SOMI) para BWP
P7.788566
1 Somnia (SOMI) para BZD
$1.097058
1 Somnia (SOMI) para CVE
$51.981992
1 Somnia (SOMI) para DJF
Fr96.6066
1 Somnia (SOMI) para DOP
$34.756544
1 Somnia (SOMI) para DZD
د.ج71.046786
1 Somnia (SOMI) para FJD
$1.238966
1 Somnia (SOMI) para GNF
Fr4,745.731
1 Somnia (SOMI) para GTQ
Q4.17537
1 Somnia (SOMI) para GYD
$114.18136
1 Somnia (SOMI) para ISK
kr67.1334

Recurso Somnia

Para uma compreensão mais aprofundada de Somnia, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Somnia
Explorador de blocos

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Somnia

Quanto vale hoje o Somnia (SOMI)?
O preço ao vivo de SOMI em USD é 0.5458 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de SOMI para USD?
O preço atual de SOMI para USD é $ 0.5458. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Somnia?
A capitalização de mercado de SOMI é -- USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de SOMI?
O fornecimento circulante de SOMI é de -- USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SOMI?
SOMI atingiu um preço máximo histórico de -- USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SOMI?
SOMI atingiu um preço minímo histórico de -- USD.
Qual é o volume de negociação de SOMI?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SOMI é $ 1.77M USD.
SOMI vai subir ainda este ano?
SOMI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SOMI para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Somnia (SOMI)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Notícias principais

Por Que Tantas Pessoas Ainda Perdem Dinheiro em um Bull Run?

October 6, 2025

A Ascensão das Redes Layer 2 do Bitcoin: Compreendendo a Tecnologia que Está Transformando o Futuro do Bitcoin em 2025

October 6, 2025

Altcoins em 2025: Quando o TOTAL3 Atinge Novas Alturas, mas Seu Portfólio Não Se Move

October 5, 2025
Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

Calculadora de SOMI para USD

Montante

SOMI
SOMI
USD
USD

1 SOMI = 0.5457 USD

Negocie SOMI

SOMI/USDC
$0.5458
$0.5458$0.5458
+6.99%
SOMI/USDT
$0.5454
$0.5454$0.5454
+6.92%

